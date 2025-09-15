Marco Rubio: Recunoașterea internațională a statului palestinian face „mai dificilă” încheierea războiului

Senatorul american Marco Rubio susține că eforturile internaționale de recunoaștere a statului palestinian „încurajează Hamas” și îngreunează încheierea războiului. El avertizează că gruparea ar putea renunța la acorduri „tacit acceptate” și că eliberarea ostaticilor israelieni ar fi pusă în pericol. În același timp, președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, a acuzat Israelul că, prin acțiunile sale, blochează orice șanse pentru noi tratate de pace în Orientul Mijlociu, relatează The Guardian.

Marcp Rubio a spus că Statele Unite și-au exprimat această poziție în fața aliaților săi, printre care se numără Marea Britanie, Franța și Canada.

El avertizează că, dacă Hamas observă că primește sprijin la nivel global, ar putea să se retragă din acorduri „tacit acceptate” și că acest lucru ar putea pune în pericol eliberarea ostaticilor israelieni.

El a descris Hamas ca fiind „animale barbare” în legătură cu atacul din 7 octombrie, subliniind că: „De aici a început totul.”

La rândul său, președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, a declarat luni că acțiunile actuale ale Israelului împiedică orice șanse pentru noi tratate de pace în Orientul Mijlociu.

Într-un mesaj adresat Israelului, în cadrul summitului arabo-islamic de la Doha, el a spus: „Ceea ce se întâmplă acum împiedică viitorul păcii, amenință securitatea voastră și securitatea popoarelor din regiune, adaugă obstacole în calea unor noi acorduri de pace și chiar le anulează pe cele existente.”

