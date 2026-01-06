Live TV

Marco Rubio se confruntă brusc cu cea mai dificilă provocare din cei 28 de ani de carieră politică. „Viceregele” Venezuelei

U.S. President Donald Trump, Secretary of State Marco Rubio, Department of Defense Secretary Pete Hegseth and Joint Chiefs of Staff Chairman Dan Cain monitor Operation Absolute Resolve.
Secretarul american de Stat Marco Rubio. Foto: Profimedia
Washingtonul intenționează să influențeze direct guvernarea Venezuelei în timpul schimbării de regim. Figura cheie în acest proces se spune că este secretarul de Stat american Marco Rubio, care, potrivit unor surse, a fost unul dintre principalii ideologi și organizatori ai operațiunii de extragere a lui Nicolas Maduro, relatează The Washington Post.

Marco Rubio a deținut multe funcții în timpul președinției lui Donald Trump. Este posibil să fi dobândit cea mai dificilă dintre ele: vicerege al Venezuelei.

Secretarul de Stat, consilierul pentru securitate națională, arhivistul interimar și administratorul agenției americane pentru dezvoltare internațională, acum desființată, a jucat un rol central în planificarea demiterii președintelui venezuelean Nicolás Maduro sâmbătă, au declarat oficiali familiarizați cu planul.

Rubio se confruntă brusc cu cea mai dificilă provocare din cei 28 de ani de carieră politică. Secretarul de stat al SUA nu a contribuit doar la extragerea dictatorului venezuelean sâmbătă. Rubio are acum sarcina de a se asigura că mișcarea riscantă a președintelui Trump împotriva lui Nicolás Maduro nu va duce la haos.

Dar, în lipsa unui succesor imediat care să guverneze această țară cu aproximativ 29 de milioane de locuitori, Trump se bazează pe Rubio pentru a-l ajuta să „conducă” Venezuela, să împartă resursele petroliere ale țării și să instaureze un nou guvern, o sarcină dificilă și descurajantă pentru cineva care are atâtea alte responsabilități.

În luptă cu regimurile socialiste latino-americane ostile SUA

Copil al comunității anticomuniste cubaneze exilate din Miami, Rubio, în vârstă de 54 de ani, și-a construit cariera politică denunțând și confruntând regimurile socialiste latino-americane ostile Statelor Unite.

Trecutul lui Rubio și viziunea sa asupra lumii s-au potrivit cu dorința lui Trump de a extinde influența SUA în America Latină, unde președintele dorește dominarea hemisferică. Trump dorește, de asemenea, petrolul Venezuelei și îl acuză pe Maduro că a provocat o criză migrațională fără precedent.

SUA revendică acum efectiv țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume — o mișcare care ar putea amenința stabilitatea globală și complica relațiile SUA cu China, un cumpărător important de țiței venezuelean.

Lumea urmărește cu interes dacă Venezuela va avea aceeași soartă ca ultima țară în care SUA a realizat o schimbare de regim – Irakul, care a alunecat în haos la scurt timp după invazia din 2003.

Venezuela se confruntă cu o criză financiară pe fondul sancțiunilor impuse de Trump asupra petrolului său și al deciziei sale de a confisca și interzice tancurile petroliere. Momentul și modul în care acestea vor fi ridicate sunt cruciale.

Venezuela se confruntă, de asemenea, cu o problemă violentă legată de bandele criminale, care ar putea crea dificultăți pentru forțele de menținere a păcii ale SUA, dacă acestea vor fi dislocate.

Și rămân de luat decizii dificile cu privire la momentul în care să se solicite alegeri libere și corecte. Maduro este considerat de mulți ca fiind alegerea din 2024.

O chestiune de principiu

Pentru Rubio, care este de origine cubaneză, problema este o chestiune de principiu din cauza opoziției sale de lungă durată față de regimurile comuniste din America Latină. Sursele spun că el și Donald Trump au lucrat îndeaproape, conducând eficient întregul proces.

Cunoștințele sale de spaniolă și înțelegerea profundă a politicii regionale îl fac pe Rubio un candidat principal pentru a supraveghea noul guvern venezuelean, care se confruntă cu o sarcină descurajantă, de la formarea unui guvern până la reformarea sectorului petrolier.

Rubio a precizat deja că Havana ar putea fi următoarea țintă. Deși nu există pregătiri militare directe, SUA intenționează să crească presiunea asupra Cubei prin ruperea completă a legăturilor economice și politice cu Venezuela.

Spre deosebire de experiența din Irak, Trump nu plănuiește un aflux masiv de oficiali sau soldați. Modelul probabil implică prezentarea unor ultimatumuri clare elitelor locale: respectarea cerințelor SUA în schimbul evitării altor atacuri militare.

O provocare separată

O provocare separată pentru Rubio va fi rezolvarea conflictului cu Parlamentul SUA, care și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea operațiunii militare fără aprobarea prealabilă a legislatorilor.

Analiștii sugerează că succesul operațiunii împotriva lui Maduro a avut scopul de a trimite un semnal conducerii venezuelene, făcând-o mai conformă cerințelor Casei Albe.

Anterior, Donald Trump a emis un avertisment dur vicepreședintei venezuelene Delcy Rodriguez, spunând că aceasta se va confrunta cu consecințe grave dacă acțiunile sale nu se aliniază cu interesele SUA de reformare a țării.

Trump a subliniat că, dacă cerințele sale nu sunt îndeplinite, Rodriguez va „plăti un preț foarte mare”, care ar putea fi chiar mai mare decât cel care i s-a întâmplat lui Nicolas Maduro.

Secretarul de Stat american Marco Rubio a comentat, de asemenea, declarația vicepreședintelui venezuelean Delcy Rodriguez, care anterior a negat posibilitatea ca țara să ajungă sub controlul Washingtonului și l-a numit pe Nicolas Maduro „singurul lider”.

Potrivit acestuia, strategia viitoare a Statelor Unite nu va depinde de retorica oficialilor venezueleni, ci de acțiunile lor concrete din următoarele săptămâni.

