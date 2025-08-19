Live TV

Marco Rubio spune care este cheia oricărui acord privind Ucraina: asigurarea că „nu va mai fi invadată niciodată”

Data publicării:
Ukraine Summit on August 18, 2025 at the White House in Washington.
Secretarul american de Stat, Marco Rubio. Foto: Profimedia

Marco Rubio, secretarul de Stat al SUA, a declarat că unul dintre elementele cheie ale oricărui acord pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina este asigurarea Ucrainei că „nu va mai fi invadată niciodată”, scrie TVPWorld.

Comentariile lui Rubio, făcute la doar câteva ore după ce Donald Trump s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, și cu alți lideri europeni pentru discuții privind încheierea războiului din Ucraina, indică o recunoaștere tot mai largă în cadrul Administrației de la Washington că eforturile de a asigura un acord de pace vor eșua dacă nu sunt susținute de garanții viabile de securitate pentru Ucraina.

Rusia s-a opus întotdeauna aderării Ucrainei la NATO, obiectând împotriva formării de alianțe militare cu state străine și împotriva prezenței trupelor aparținând statelor membre NATO pe teritoriul ucrainean.

Aceste condiții, împreună cu reticența Statelor Unite în ceea ce privește asigurarea unor garanții solide de securitate, au avut potențialul de a torpila orice acord de pace sau de încetare a focului, deoarece Kievul consideră că, fără acestea, Rusia va invada din nou Ucraina pentru a o distruge ca stat suveran.

Însă, în urma discuțiilor dintre Trump și Putin din Alaska, de vinerea trecută, și a summitului de luni de la Washington, Rusia pare să fi acceptat că Ucraina trebuie să beneficieze de anumite garanții de securitate. În același timp, politica Washingtonului pare să se fi orientat către acordarea unui sprijin politic și, eventual, militar, pentru orice garanții.

„Cred că toată lumea înțelege că unul dintre elementele cheie pentru realizarea acestui acord de pace este ca Ucraina să se simtă în siguranță pentru a merge mai departe”, a declarat Rubio pentru Fox News. „În esență, ucrainenii trebuie să creadă că, la sfârșitul acestui război, vor fi într-o poziție în care nu vor mai fi invadați niciodată.” 

Deși nu este încă clar ce formă vor lua aceste garanții, în timpul summitului, Trump a promis „securitate foarte bună, protecție foarte bună” și nu a exclus trimiterea de trupe americane în Ucraina ca parte a unei forțe de menținere a păcii, scrie TVPWorld.

Aceasta marchează o posibilă schimbare în politica SUA, având în vedere că președintele american a exclus anterior desfășurarea de trupe americane.

Rubio a adăugat că Ucraina ar trebui să fie liberă să formeze alianțe militare.

„Uite, orice țară suverană din lume are dreptul să încheie alianțe de securitate cu alte țări”, a spus el. „Știți, nu este vorba doar de NATO. Avem astfel de alianțe cu Coreea de Sud. Avem astfel de alianțe cu Japonia, iar alte țări au astfel de alianțe între ele. 

Și cred că toată lumea ar recunoaște acest lucru, inclusiv, pentru prima dată, partea rusă – sub presiunea președintelui Trump sau, știți, o sugestie este că, de fapt, Ucraina post-conflict are dreptul să încheie acorduri de securitate cu alte țări”, a spus Rubio.

 

 

 

