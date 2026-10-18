Marco Rubio susține că nimeni de la Casa Albă nu a ordonat să reducă viteza Starlink în Ucraina: „Pur și simplu s-a întâmplat”

Secretarul de stat american Marco Rubio a răspuns acuzaţiilor Ucrainei privind funcţionarea serviciilor de internet prin satelit Starlink, precizând că nimeni de la Casa Albă nu a ordonat nimănui să încetinească internetul sau să reducă viteza conexiunii, astfel încât anumite drone să nu îl poată utiliza. Zelenski a declarat că funcţionarea Starlink pe teritoriul Ucrainei este limitată, susţinând că este vorba despre „o operaţiune planificată”.

Rubio a fost întrebat dacă SUA au avut vreo legătură cu faptul că Starlink nu a funcţionat în Ucraina, fiind invocate declaraţii ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski conform cărora a fost ceva deliberat.

„Nu ştiu ce a spus Zelenski. Nu sunt sigur că Zelenski ştie despre ce vorbeşte, dar nu a fost ceva deliberat. Noi nu avem nicio legătură cu asta. Nu... Statele Unite, nimeni nu a ordonat reducerea vitezei Starlink. Pur şi simplu s-a întâmplat, dar, din câte înţeleg, serviciul a fost restabilit. A revenit la nivelul la care era înainte”, a răspuns secretarul de stat american.

Solicitat să precizeze de ce crede că Ucraina a raportat întreruperi ale serviciului. Marco Rubio a declarat: „Da, nu ştiu care este ipoteza lor, dar Casa Albă nu are nicio legătură cu asta. Am văzut zilele trecute o relatare pe această temă. Este categoric fals. Nimeni de la Casa Albă nu a ordonat nimănui să încetinească internetul sau să reducă viteza conexiunii, astfel încât anumite drone să nu îl poată utiliza. Dar, din câte înţeleg, serviciul a fost restabilit şi funcţionează. Asta am citit – asta am auzit acum două zile”.

Rubio a ţinut să facă diferenţa între Starlink şi Starshield.

„Aşadar, Starlink este un produs comercial, în regulă? Prin urmare, este reglementat şi gestionat ca un produs comercial. Starshield este un produs destinat apărării, un produs militar. Şi, aşa cum am spus, este un sistem pe care îl folosesc forţele armate ale Statelor Unite. În acest moment, nu este disponibil pentru Ucraina, iar acest subiect face obiectul unor discuţii. În prezent, se discută despre modul în care ucrainenii ar dori să îl utilizeze”, a declarat oficialul american.

„Starshield face obiectul unui contract cu armata americană. Nu are nicio legătură cu Ucraina. Ştiu că Ucraina doreşte să aibă acces la Starshield. În prezent, nu dispune de acest sistem. Ucrainenii au solicitat acces la el pentru a putea efectua lovituri în adâncimea teritoriului Rusiei. În acest moment, nu au acces la Starshield. Sunt două produse diferite”, a adăugat el.

Preşedintele american Donald Trump a negat vineri informaţiile potrivit cărora Casa Albă ar fi dispus, în această săptămână, restricţii asupra serviciilor de internet prin satelit Starlink furnizate forţelor armate ucrainene.

Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că terminalele Starlink de uz militar folosite de forţele ucrainene au în continuare funcţionalităţi limitate şi se deconectează de la reţea la viteze mai mari de 161 km/h, afectând astfel operaţiunile cu drone.

Viteza serviciului a fost redusă în Ucraina marţi, fără avertisment, iar Zelenski a afirmat că guvernul său a stabilit că restricţiile au reprezentat o „operaţiune deliberată (...) pentru a ne împiedica să ne apărăm”.

Trimiţând vehicule echipate cu aceste terminale în ţări din Uniunea Europeană, ucrainenii au constatat că dispozitivele funcţionau la viteze de deplasare de peste 180 km/h, ceea ce, în opinia lor, demonstrează că terminalele erau supuse restricţiilor doar pe teritoriul Ucrainei.

„Concluzia este clară: restricţiile sunt în vigoare pe teritoriul Ucrainei, dar nu se aplică în Uniunea Europeană”, a declarat Zelenski.

„Cu alte cuvinte, aceasta este o operaţiune planificată”, a conchis liderul de la Kiev.

Serhii Beskrestnov, consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a scris într-o postare pe Telegram săptămâna aceasta că „forţele armate nu au primit niciun avertisment cu privire la aceste restricţii, iar acest lucru a dus la eşecul mai multor misiuni”. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri restabilirea Starlink, reţeaua satelitară a lui Elon Musk.

Editor : I.B.