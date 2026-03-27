Live TV

Marco Rubio susține că războiul din Iran „se va încheia în câteva săptămâni, nu luni”

Data actualizării: Data publicării:
Marco Rubio. Foto: Profimedia
Din articol
„Lumea ar face bine să se mobilizeze": Rubio lansează un avertisment privind securitatea Strâmtorii Ormuz Ce spune despre o potențială invazie terestră „S-ar putea întâmpla": SUA nu exclud posibilitatea de a redirecționa armele destinate Ucrainei către războiul cu Iranul

Secretarul american de Stat Marco Rubio a afirmat, în cadrul unei declarații de presă la încheierea reuniunii miniștrilor de Externe din țările G7, organizată în Franța, că SUA se așteaptă ca operațiunea din Iran să se încheie în câteva săptămâni, nu luni, relatează Sky News.

„Avem obiective și suntem foarte încrezători că suntem pe punctul de a le atinge”, a spus el.

Rubio a afirmat că Iranul ar putea decide să instituie un sistem de taxare în Strâmtoarea Ormuz, înainte de a adăuga că orice taxă permanentă pe această cale navigabilă ar fi „inacceptabilă”.

„Lumea ar face bine să se mobilizeze”: Rubio lansează un avertisment privind securitatea Strâmtorii Ormuz

În continuare, în cadrul discuției cu reporterii, Marco Rubio a fost întrebat dacă ceilalți membri ai G7 și-au asumat angajamente preliminare în cadrul reuniunii lor de a-și folosi forțele armate pentru a proteja Strâmtoarea Ormuz după războiul cu Iranul.

Cred că toți și-au asumat angajamentul că înțeleg necesitatea acestui lucru și că va fi nevoie să participe la o astfel de acțiune”, a afirmat secretarul de Stat american.

SUA au considerat întotdeauna o coaliție internațională pentru strâmtoare ca o „necesitate post-conflict”, a spus el.

Dar Rubio a adăugat: „Nu-mi pasă ce spune Iranul – primele câteva petroliere care vor trece prin strâmtoare după ce această operațiune se va încheia vor avea nevoie de escortă din partea cuiva.

Așadar, lumea ar face bine să se mobilizeze.”

SUA sunt dispuse să facă parte din coaliția pentru strâmtoare, spune Rubio, „dar i-am încurajat pe alții să o formeze”.

Ce spune despre o potențială invazie terestră

Nu există nimic din ceea ce face Rusia pentru Iran care să împiedice sau să afecteze operațiunea militară americană din această țară, a mai spus el, când a fost întrebat despre legăturile dintre Moscova și Teheran.

Întrebat despre posibilitatea unei potențiale invazii terestre a SUA în Iran, secretarul de Stat a spus că administrația este pregătită să ofere președintelui variante de adaptare la situații neprevăzute.

„Ne putem atinge toate obiectivele cu trupele noastre terestre. Dar vom fi întotdeauna pregătiți să oferim președintelui opțiuni maxime și oportunități maxime de a se adapta la situații neprevăzute, în cazul în care acestea ar apărea”, a spus Rubio.

La rândul său, președintele american Donald Trump a vorbit, la un eveniment organizat pe peluza sudică a Casei Albe, despre situația din Iran, afirmând că „SUA se descurcă foarte bine”. 

De asemenea, el a lăudat armata SUA.

Anterior, în cursul zilei, premierul polonez Donald Tusk avertiza că în zilele următoare este posibilă o escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu.

„Am motive să cred, inclusiv pe baza informațiilor primite de la aliații noștri, că este puțin probabilă stabilizarea situației în zilele următoare”, a declarat el reporterilor. „Dimpotrivă, ar putea avea loc o nouă escaladare.”

„S-ar putea întâmpla”: SUA nu exclud posibilitatea de a redirecționa armele destinate Ucrainei către războiul cu Iranul

Statele Unite nu exclud posibilitatea de a redirecționa livrările de arme destinate Ucrainei pentru a le folosi în războiul împotriva Iranului, a afirmat secretarul de Stat american Marco Rubio, care a minimizat impactul Rusiei în conflictul din Orientul Mijlociu.

„Nimic nu a fost încă redirecționat, dar s-ar putea întâmpla”, a declarat secretarul american la finalul unei reuniuni a G7 în apropiere de Paris.

„Dacă avem nevoie de ceva pentru America și este american, îl vom păstra mai întâi pentru America”, a adăugat el.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Ultimele știri
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
PMB inventariază clădirile de patrimoniu după 35 de ani. Ciucu avertizează: „Așa nu mai putem sta, pică orașul pe noi”
Ora Pământului 2026: Data la care se sting luminile timp de 60 de minute în întreaga lume. Ce semnificație are această inițiativă
Citește mai multe
