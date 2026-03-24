Marco Rubio va participa la reuniunea G7 din Franța. Războiul din Ucraina și situația din Orientul Mijlociu, printre temele principale

Secretarul de stat american Marco Rubio se va întâlni vineri, în Franța, cu miniștrii de externe ai G7 pentru discuții privind războiul Rusiei în Ucraina și situația din Orientul Mijlociu generată de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, a anunțat Departamentul de Stat, relatează Reuters.

Aliații SUA se confruntă cu consecințele deciziei președintelui Donald Trump de a bombarda Iranul la sfârșitul lunii trecute, care a declanșat atacuri din partea Iranului împotriva vecinilor săi din Golf și împotriva transportului maritim, care au blocat cea mai mare parte a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz.

Rubio, principalul diplomat și consilierul pentru securitate națională al lui Trump, va participa la reuniunea ministerială a G7 privind afacerile externe, care va avea loc la Cernay-la-Ville, în apropierea Parisului, a declarat marți, într-un comunicat, principalul purtător de cuvânt adjunct, Tommy Pigott.

„Printre temele principale se vor număra războiul dintre Rusia și Ucraina, situația din Orientul Mijlociu și amenințările la adresa păcii și stabilității din întreaga lume”, a spus Pigott.

Donald Trump aruncă responsabilitatea războiului contra Iranului pe un membru al cabinetului său: „Cred că ai fost primul”

Între frontul extern și presiunea internă: cum folosește Benjamin Netanyahu confruntarea cu Iranul pentru a-și salva cariera politică

