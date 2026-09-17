Marea Britanie a cerut oficial SUA extrădarea fraților Tate. Ce acuzații apar împotriva lor

Procurorii britanici au depus o cerere oficială pentru extrădarea din SUA a fraţilor Andrew şi Tristan Tate, în vederea judecării acestora pentru acuzaţii de viol şi trafic de persoane în scopuri sexuale.

Totuşi, avocatul celor doi influenceri de pe reţelele de socializare a acuzat autorităţile britanice că nu au furnizat documentaţia necesară pentru a susţine cererile de extrădare relatează joi PA Media şi dpa, preluată de Agerpres.

Solicitările au fost transmise Departamentului de Stat al SUA săptămâna trecută.

În prezent, acesta analizează cererile de extrădare pentru a se asigura că sunt conforme cu tratatul existent între Londra şi Washington.

După finalizarea acestui proces, cererile vor fi transmise Departamentului de Justiţie al SUA, care, la rândul său, le va înainta instanţei. Aceasta din urmă va lua decizia finală privind extrădarea celor doi.

O scrisoare oficială din partea Departamentului de Stat precizează că Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, este „căutat pentru a fi judecat în Regatul Unit” pentru o serie de acuzaţii, între care 10 capete de acuzare pentru viol, trei pentru organizarea sau facilitarea traficului în scopul exploatării sexuale şi trei pentru agresiune soldată cu vătămare corporală.

De asemenea, el este acuzat de realizarea şi distribuirea de imagini indecente cu un minor, precum şi de deţinere de materiale cu pornografie extremă.

Acuzaţiile formulate împotriva lui Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, includ cinci capete de acuzare pentru viol, şase pentru agresiune soldată cu vătămare corporală, trei pentru trafic de persoane în scop sexual şi una pentru agresiune sexuală.

Ambii influenceri neagă orice faptă ilegală.

Ce spune avocatul celor doi

Avocatul celor doi, Joe McBride, a declarat că va contesta solicitările, argumentând că acestea nu sunt susţinute de informaţiile necesare conform prevederilor acordului de extrădare dintre Regatul Unit şi SUA.

„Nu ne-au spus nimic ce nu ştiam deja. Nu există fapte care să susţină acuzaţiile. Adevărul este că nu suntem surprinşi. Acesta este nivelul de aroganţă de care dau dovadă guvernele care deţin o putere neîngrădită”, a precizat avocatul într-o declaraţie acordată miercuri agenţiei Press Association.

Fraţii Tate au aflat săptămâna trecută că trebuie să rămână în detenţie în timp ce contestă extrădarea lor în Regatul Unit.

Judecătoarea Lauren Louis a precizat că aceştia „nu au reuşit să demonstreze că nu prezintă un risc de fugă sau un pericol pentru comunitate, ori că există circumstanţe speciale care să justifice eliberarea lor”.

Aceasta înseamnă că cei doi, figuri controversate, vor rămâne în spatele gratiilor la Miami pe durata unui proces juridic ce se anunţă a fi de lungă durată şi care vizează extrădarea lor în Regatul Unit.

Foştii luptători de kickbox profesionişti, care deţin dublă cetăţenie (americană şi britanică), se află în arest de la momentul reţinerii lor, în luna iulie.

Aceştia au fost reţinuţi după ce procurorii britanici au formulat noi acuzaţii împotriva lor.

Fraţii Tate şi-au susţinut nevinovăţia

Fraţii Tate sunt figuri extrem de controversate, care şi-au creat o comunitate online uriaşă - în special în rândul tinerilor şi adolescenţilor de sex masculin - fiind acuzaţi, totodată, că promovează misoginia şi masculinitatea toxică.

În timpul unei audieri care a avut loc luna trecută, fraţii Tate şi-au susţinut nevinovăţia, argumentând că imaginea lor agresivă din mediul online reprezintă doar nişte personaje, şi nu personalitatea lor reală.

Ei au declarat că afirmaţiile privind averea lor au fost în mare parte exagerate pentru a-şi spori vizibilitatea pe reţelele de socializare şi că bunurile de lux - precum iahtul în valoare de 50 de milioane de dolari sau automobilul Aston Martin de 2,1 milioane de dolari care apăreau în videoclipurile lor - nu le aparţineau.

Avocaţii lor susţinuseră anterior că „notorietatea şi gradul ridicat de recunoaştere” de care se bucură clienţii ar face extrem de dificilă o eventuală fugă a acestora, în cazul în care ar fi eliberaţi pe durata procedurilor de extrădare.

De asemenea, aceştia au afirmat că solicitarea Marii Britanii era nejustificată, având în vedere existenţa unui dosar penal în România, unde fraţii sunt acuzaţi de infracţiuni de trafic şi infracţiuni cu caracter sexual.

Editor : C.S.