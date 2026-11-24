Marea Britanie a finanțat achiziția a tone de explozivi C4 „falși”, destinați să ajute Ucraina să se apere împotriva atacurilor rusești în curs, conform unei investigații realizate de Financial Times, scrie TVPWorld.

Publicația a relatat marți că explozivii achiziționați în cadrul unui program britanic de achiziții pentru înarmarea Ucrainei nu conțineau urme de RDX, principalul compus prezent în explozivii C4 de uz militar.

În schimb, materialele achiziționate erau alcătuite din explozivi comerciali mai ieftini, susține investigația.

Conform articolului din Financial Times, firma americană Tripwire South, condusă de ofițerul de poliție Ryan Morris, a câștigat contracte cu Ministerul Apărării britanic în valoare de zeci de milioane de dolari pe o perioadă de câțiva ani pentru a furniza explozivii destinați utilizării în dronele ucrainene.

Se pare că firma a promovat produsul ca fiind o versiune mai puternică a C4, denumită EDC-4, despre care a afirmat că conține atât RDX, cât și un compus exploziv mai ușor de procurat, numit PETN.

Tripwire și Morris au declarat prin intermediul avocaților lor că, din câte știu, toți explozivii pe care i-au vândut Regatului Unit conțineau RDX, adăugând că aceștia au fost fabricați de o altă companie în numele lor, a relatat Financial Times.

Editor : M.C