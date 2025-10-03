Live TV

Marea Britanie acuză Rusia că îi bruiază sateliții militari „săptămânal”. „Sunt interesați de ceea ce facem”

Foto: Shutterstock

Șeful Comandamentului Spațial al Regatului Unit, generalul-maior Paul Tedman, a prezentat pentru prima dată nivelul de interferență al Rusiei împotriva sistemelor sale spațiale. Într-un interviu pentru BBC, el a spus că Moscova încearcă în fiecare săptămână să bruieze sateliții militari britanici cu sisteme terestre.

Luna trecută, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că Rusia urmărea sateliții utilizați de armata germană.

Generalul Tedman a oferit detalii despre modul în care Moscova procedează la fel și cu Marea Britanie. „Sunt interesați de ceea ce facem și zboară relativ aproape”, a spus el.

„Au la bord încărcături utile care pot vedea sateliții noștri și încearcă să colecteze informații de la aceștia”, adaugă acesta.

Generalul spune că deși sateliții militari britanici au fost echipați cu tehnologii anti-bruiaj, „vedem că sunt bruiați de ruși în mod destul de persistent”.

Când a fost întrebat cât de des, acesta a răspuns „săptămânal”. Tedman acuză că este vorba de o acțiune deliberată și că activitatea a crescut de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Marea Britanie are șase sateliți militari dedicați în orbită, care asigură comunicații și supraveghere.În schimb, SUA, China și Rusia au fiecare peste o sută. Flota combinată de sateliți a Rusiei și Chinei a crescut cu 70% în ultimul deceniu, notează BBC. 

Generalul Tedman a declarat că Rusia și China au testat arme antisatelit. Atât Marea Britanie, cât și Statele Unite au avertizat că Moscova dezvoltă capacitatea de a plasa arme nucleare în spațiu.

În timp ce Statele Unite consideră China drept amenințarea principală, generalul Tedman vede Rusia ca fiind pericolul mai imediat: „Aș spune că chinezii au de departe capacitatea mai sofisticată, dar rușii au mai multă voință de a-și folosi sistemele antispațiale”.

Tedman a declarat că este „foarte îngrijorat” de ceea ce se întâmplă în spațiu, nu doar de amenințări, ci și de nivelul de aglomerare. În prezent, există aproximativ 45.000 de obiecte pe orbită, inclusiv aproximativ 9.000 de sateliți. Anul acesta vor avea loc alte 300 de lansări de rachete în spațiu.

Generalul a făcut aceste declarații în timpul unei vizite la baza RAF Fylingdales din North Yorkshire. Aceasta găzduiește sistemul britanic și american de avertizare timpurie împotriva rachetelor balistice. Este o misiune pe care o îndeplinesc din 1963.

Atât China, cât și Rusia au dezvoltat lasere care ar putea fi utilizate pentru a orbi și a perturba sateliții adversarului.

Generalul Tedman a declarat: „Ne-am angajat să investim un miliard de lire sterline în apărarea aeriană și antirachetă integrată și aș fi surprins dacă nu ar exista un aspect spațial în modul în care vom apăra Marea Britanie de amenințări foarte similare cu Golden Dome ( n.r. al Americii)”.

El se referea la planul președintelui Donald Trump de a construi un scut în jurul SUA împotriva oricăror atacuri cu rachete.

Cu toate acestea, Marea Britanie riscă să rămână în urmă în cursa spațială. În prezent, aceasta cheltuiește aproximativ 1% din bugetul său de apărare pentru spațiu. În schimb, Franța cheltuiește aproximativ 3%, iar SUA 5%.

