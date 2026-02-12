Live TV

Marea Britanie alocă 150 de milioane de lire pentru arme americane destinate Ucrainei. Londra cere consolidarea apărării antiaeriene

Data publicării:
John Healey speaks at Insitute for Government, London, England, United Kingdom - 18 Feb 2025
John Healey, secretarul britanic al apărării Foto: Profimedia

Regatul Unit va contribui cu 150 de milioane de lire sterline (aproximativ 205 milioane de dolari) la un mecanism internațional menit să asigure livrarea de armament american către Ucraina, a anunțat miercuri ministrul britanic al apărării, John Healey. Fondurile vor sprijini în special achiziția de sisteme de apărare antiaeriană, în contextul intensificării atacurilor ruse și al nevoii urgente de protecție a infrastructurii critice ucrainene, potrivit Reuters și Agerpres.

Ministrul apărării britanic, John Healey, a declarat că Londra se angajează financiar în cadrul mecanismului PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), creat pentru a menține fluxul de arme americane către Kiev într-o perioadă în care asistența militară a Statelor Unite a fost blocată.

„Sunt bucuros să confirm că Regatul Unit se angajează cu 150 de milioane de lire față de PURL”, a menționat Healey într-o declarație transmisă prin e-mail.

Oficialul britanic a subliniat necesitatea sprijinului militar rapid pentru Ucraina: „Împreună trebuie să-i furnizăm Ucrainei apărarea antiaeriană esențială de care are nevoie, ca răspuns la atacul brutal din partea lui Putin”.

Mecanismul PURL le permite statelor aliate să cumpere sisteme de apărare antiaeriană și alte echipamente esențiale produse în SUA pentru a fi transferate Ucrainei, accelerând astfel livrările către front.

Programul a fost lansat vara trecută tocmai pentru a evita sincopele în sprijinul militar occidental, pe fondul blocajelor politice de la Washington privind ajutorul pentru Kiev.

Aliații au mobilizat deja aproximativ 4,5 miliarde de dolari prin acest program, potrivit ambasadorului SUA la NATO, Matthew Whitaker, semn că mecanismul devine un instrument-cheie pentru susținerea capacității de apărare a Ucrainei.

