Marea Britanie alocă 200 de milioane de lire sterline pentru armată, în vederea desfăşurării de trupe în Ucraina

Data publicării:
John Healey speaks at Insitute for Government, London, England, United Kingdom - 18 Feb 2025
John Healey, secretarul britanic al apărării Foto: Profimedia

Marea Britanie va aloca 200 de milioane de lire sterline (230 de milioane de euro) pentru a-şi pregăti armata în cadrul unei viitoare desfăşurări a unei forţe multinaţionale în Ucraina, în cazul unui armistiţiu cu Rusia, a anunţat vineri Ministerul Apărării.

Această finanţare, preluată din bugetul militar pentru 2026, va permite „furnizarea de noi vehicule, sisteme de comunicaţii şi capacităţi de protecţie împotriva dronelor, garantând astfel că trupele britanice sunt pregătite pentru a fi desfăşurate”, precizează comunicatul Ministerului Apărării.

În plus, producţia de drone interceptoare Octopus va începe luna aceasta în Marea Britanie „pentru a consolida apărarea aeriană a Ucrainei”, relatează AFP, citată de News.ro.

Ministrul britanic al apărării, John Healey, s-a aflat vineri la Kiev, unde s-a întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Acest anunţ se înscrie în declaraţia de intenţie semnată marţi de Regatul Unit şi Franţa, prin care cele două ţări se declară gata să trimită soldaţi pentru a menţine pacea în cazul unui armistiţiu. Prim-ministrul Keir Starmer a promis să detalieze „cât mai curând posibil” contururile acestei declaraţii de intenţie şi a asigurat că Parlamentul va trebui să se pronunţe cu privire la orice trimitere de trupe în Ucraina. Planul este respins în bloc de Rusia. Joi, purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, a avertizat că orice prezenţă militară occidentală în această ţară ar constitui pentru Moscova o „ţintă legitimă”.

În acelaşi timp, guvernul laburist al lui Keir Starmer şi-a reiterat intenţia de a susţine investiţiile în apărare, după ce presa a relatat despre un deficit de 28 de miliarde de lire sterline (32 de miliarde de euro) în bugetul apărării.

Un purtător de cuvânt al prim-ministrului a declarat vineri că guvernul este conştient de faptul că „cerinţele în materie de apărare cresc odată cu agresiunea tot mai mare a Rusiei”. El a subliniat că guvernul a prevăzut „cea mai mare creştere a cheltuielilor de apărare de la Războiul Rece încoace, un total de 270 de miliarde de lire sterline (311 miliarde de euro) numai pentru această legislatură”.

Londra s-a angajat să-şi majoreze cheltuielile de apărare la 3,5% din PIB până în 2035, în conformitate cu obiectivul stabilit de NATO.

Editor : M.B.

