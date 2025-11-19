Marea Britanie amenință că va distruge navele ruse care îndreaptă laserele către piloții trimiși să supravegheze zona

Ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat miercuri că sunt pregătite „opţiuni militare”, în cazul în care nava spion rusă „Yantar” ar deveni o ameninţare, după ce vasul respectiv a îndreptat lasere către piloţii britanici trimişi să o monitorizeze, relatează Reuters.

Healey a declarat că îndreptarea laserelor către piloţii RAF a fost „extrem de periculoasă” şi că Marea Britanie este pregătită să reacţioneze în funcţie de următoarea mişcare a navei Yantar.

„Avem opţiuni militare pregătite în cazul în care Yantar îşi schimbă cursul”, a spus Healey.

Yantar, proiectată pentru culegerea de informaţii şi cartografierea cablurilor submarine, se află în prezent la limita apelor teritoriale britanice, la nord de Scoţia, a precizat el.

„Este prima dată când Yantar întreprinde o astfel de acţiune împotriva RAF (forţele regale aeriene ale Marii Britanii). Luăm acest lucru extrem de în serios”, a punctat Healey.

„Am modificat regulile de angajare ale marinei, astfel încât să putem urmări mai îndeaproape şi monitoriza mai atent activităţile navei Yantar atunci când se află în apele noastre teritoriale”, a transmis ministrul britanic al apărării.

Marina Regală Britanică şi Forţele Aeriene Regale (RAF) urmăresc în mod regulat potenţialele ameninţări la adresa securităţii naţionale, iar astfel de misiuni de monitorizare a navelor şi submarinelor ruseşti au devenit mai frecvente de când Rusia a invadat Ucraina în 2022.

