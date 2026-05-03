Marea Britanie anunță măsuri în contextul crizei de combustibil pentru avioane. Zboruri ar putea fi anulate

Companiile aeriene britanice vor putea anula sau regrupa zborurile în această vară pentru a economisi combustibil, pe fondul perturbărilor continue ale aprovizionării cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, relatează The Guardian.

Măsurile sunt luate pentru a evita perturbări majore în momentul în care britanicii pleacă în vacanța de vară. Companiile aeriene analizează cu atenție orarele de zbor pentru a stabili ce zboruri pot fi anulate din timp, provocând cât mai puține întârzieri.

Conform unei declarații a guvernului britanic, noua legislație va permite adoptarea unor măsuri precum consolidarea programelor pe rute unde există mai multe zboruri către aceeași destinație în aceeași zi, pentru a preveni anulările de ultim moment.

Modificările vor permite companiilor aeriene să renunțe parțial la sloturile de decolare și aterizare alocate fără să-și piardă dreptul de a le opera în sezonul următor. Anterior, transportatorii erau obligați să opereze chiar și zborurile cu grad redus de ocupare pentru a-și păstra aceste sloturi.

Companiile aeriene vor anula zborurile cu mult timp în avans în cazul unei penurii de combustibil pentru avioane, ceea ce înseamnă că pasagerii pot fi transferați către servicii alternative.

Potrivit directorului general al Autorității Aviației Civile din Regatul Unit, Rob Bishton, aceste modificări vor oferi companiilor aeriene mai multă flexibilitate și vor permite pasagerilor să fie informați mai devreme cu privire la modificările de orar.

Decizia a fost luată în urma unei întâlniri între secretarul de stat pentru transporturi, Heidi Alexander, și reprezentanții principalelor aeroporturi și companii aeriene, printre care Heathrow, Gatwick, British Airways, Virgin Atlantic și easyJet.

Sectorul aviației din Europa se află sub presiune din cauza riscului unei penurii de combustibil pentru avioane pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Întreruperile în aprovizionare și instabilitatea regională au afectat deja logistica, iar experții avertizează că rezervele ar putea fi epuizate în curând.

În acest context, companiile aeriene se confruntă cu creșterea costurilor și cu incertitudinea privind volumele de aprovizionare. După cum a remarcat Willie Walsh, directorul general al Asociației Internaționale de Transport Aerian, chiar și întreruperile pe termen scurt ar putea duce la anularea zborurilor în viitorul apropiat.

