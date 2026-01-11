Marea Britanie ar putea trimite trupe în Groenlanda pentru a calma temerile lui Trump în materie de securitate (The Telegraph)

Downing Street poartă discuții cu aliații europeni privind desfășurarea unei forțe militare în Groenlanda, care ar proteja Arctica pentru Donald Trump. Șefii militari elaborează planuri pentru o posibilă misiune NATO pe insulă, pe care președintele SUA a amenințat că o va ocupa, din motive de securitate, scrie The Telegraph.

Oficialii britanici s-au întâlnit în ultimele zile cu omologii lor din țări precum Germania și Franța pentru a începe pregătirile.

Planurile, încă într-un stadiu incipient, ar putea implica desfășurarea de soldați, nave de război și avioane britanice pentru a proteja Groenlanda de Rusia și China.

Ce speră statele europene să obțină cu această inițiativă

Națiunile europene speră că intensificarea semnificativă a prezenței lor în Arctica îl va convinge pe Donald Trump să renunțe la ambiția sa de a anexa insula strategică.

Acest lucru i-ar permite să revendice o victorie pentru contribuabilii americani, argumentând că Europa plătește o parte mai mare din costurile de menținere a ordinii în Atlantic.

Trump a amenințat că va prelua controlul asupra Groenlandei prin folosirea forței. Insula este autonomă, dar face parte din teritoriul Danemarcei, membră NATO.

El și-a exprimat îngrijorarea că Moscova sau Beijingul vor ocupa insula dacă el nu o va face, insistând că „nu vom avea Rusia sau China ca vecini”.

Groenlanda este, de asemenea, bogată în resurse naturale, inclusiv cupru, nichel și minerale rare, esențiale pentru alimentarea tehnologiei moderne.

Marea Britanie, îngrijorată de amenințarea din partea Rusiei și a Chinei

Surse guvernamentale au declarat că Sir Keir Starmer a luat „extrem de în serios” amenințarea din partea Rusiei și Chinei în această zonă și a fost de acord că trebuie luate măsuri.

„Împărtășim punctul de vedere al președintelui Trump – agresiunea crescândă a Rusiei în nordul îndepărtat trebuie descurajată, iar securitatea euro-atlantică trebuie consolidată”, a declarat unul dintre ei pentru The Telegraph.

„Discuțiile NATO privind consolidarea securității în regiune continuă și nu ne vom pronunța niciodată înaintea acestora, dar Marea Britanie colaborează cu aliații NATO pentru a impulsiona eforturile de consolidare a descurajării și apărării în Arctica.

„Marea Britanie va continua să colaboreze cu aliații – așa cum am făcut întotdeauna – în operațiuni de interes național, protejând populația din țara noastră.”

Trump a lansat ideea de a cumpăra efectiv teritoriul, oferind fiecăruia dintre cei 30.000 de cetățeni până la 100.000 de dolari pentru a-și schimba loialitatea față de SUA.

De asemenea, el nu a exclus utilizarea forței militare pentru a cuceri insula, insistând că „vom face ceva în Groenlanda, fie că le place sau nu”.

NATO, în criză

Interesul său pentru acest teritoriu a aruncat NATO într-o criză și a stârnit speculații că alianța veche de 75 de ani ar putea să se destrame.

Țările europene speră să-l facă pe domnul Trump să renunțe la această idee, oferindu-se să staționeze o forță militară pe insulă.

Ideea a fost discutată joi, la o reuniune a aliaților NATO la Bruxelles.

Membrii au dat instrucțiuni Comandamentului Suprem al Puterilor Aliate din Europa, sediul militar al alianței din Belgia, să stabilească ce se mai poate face pentru a asigura securitatea Arcticii.

Surse au declarat pentru The Telegraph că operațiunea potențială se află în faza incipientă de planificare.

Ar putea fi vorba de o desfășurare completă de trupe sau de o combinație de exerciții limitate în timp, schimb de informații, dezvoltarea capacităților și redirecționarea cheltuielilor de apărare.

Orice operațiune ar fi probabil desfășurată sub egida NATO și ar fi separată de misiunile existente în zona Baltică și Polonia.

Pentru ce se pregătesc britanicii

Oficialii britanici au declarat că forțele armate se pregătesc deja pentru un rol mai important în securitatea Arcticii.

Pregătirile includ participarea comando-urilor și a navelor Royal Navy la exercițiul Joint Viking de anul trecut, un exercițiu comun al NATO desfășurat în Norvegia, la temperaturi sub zero grade.

Anul acesta, 1.500 de soldați ai Royal Marines vor fi detașați în Norvegia, Finlanda și Suedia pentru exercițiul Cold Response, o misiune de antrenament pentru apărarea terenurilor înghețate.

The Telegraph înțelege, de asemenea, că Uniunea Europeană elaborează planuri de sancțiuni împotriva companiilor americane în cazul în care domnul Trump ar respinge oferta de desfășurare a trupelor NATO.

Giganții tehnologici precum Meta, Google, Microsoft și X ar putea fi restricționați să opereze pe continent, la fel ca băncile și firmele financiare americane.

O opțiune mai extremă ar putea fi evacuarea armatei americane din bazele sale din Europa, negându-i un punct de plecare cheie pentru operațiunile din Orientul Mijlociu și din alte părți.

Marco Rubio, secretarul de Stat al SUA, urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu omologul său danez, oficialii europeni sperând că acesta va putea acționa ca o influență moderatoare asupra lui Trump.

Analiștii au afirmat că acțiunile președintelui sunt tipice pentru strategia sa de negociere, care implică formularea de cereri maximaliste pentru a obține bani de la alte țări.

Printre exemple se numără amenințarea sa de a impune tarife masive asupra produselor farmaceutice europene, dar de a scuti țările, inclusiv Marea Britanie, care au acceptat să plătească mai mult pentru medicamentele americane.

În ultimele luni, Casa Albă a sugerat, de asemenea, că dorește ca Japonia să plătească mai mult pentru acoperirea costurilor celor 55.000 de soldați americani staționați acolo.

Justin Crump, directorul executiv al firmei de analiză a riscurilor Sibylline, a declarat că Trump „probabil cântărește unitatea și hotărârea națiunilor europene” în ceea ce privește Groenlanda.

El a spus că aliații ar putea „demasca bluff-ul lui Trump” propunând o forță NATO în Groenlanda, sugerând că securitatea nu era motivul real pentru care președintele dorea insula.

Acest lucru a venit în momentul în care un fost șef al RAF a pus la îndoială capacitatea Marii Britanii de a proteja Arctica, spunând că apărarea națiunii a devenit „o fațadă fragilă”.

Mareșalul aerului Edward Stringer a spus că diferența dintre percepția puterii militare a Regatului Unit și capacitățile sale reale a devenit enormă.

„Apărarea noastră este o fațadă”

Într-un raport pentru Policy Exchange, el a avertizat că nici o formațiune din armata britanică nu este în prezent capabilă să lupte pe cont propriu.

El a scris: „Acum, SUA semnalează cu tărie că pune „America pe primul loc”, iar restul NATO va trebui să se ocupe de propria apărare.

„Acest lucru pune fundamental în discuție modelul în care am alunecat semi-accidental – apărarea noastră națională s-a dovedit a fi o fațadă fragilă.

Diferența dintre imaginea pe care am ajuns să o avem despre noi înșine și realitatea puterii militare pe care o putem proiecta în practică este izbitoare.

Primul pas necesar este să recunoaștem acest lucru și să recunoaștem că metodele care ne-au adus în această situație trebuie abandonate fără milă.”

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe a declarat: „Marea Britanie se angajează să colaboreze cu aliații NATO pentru a consolida capacitatea de descurajare și apărare a NATO în Arctica.”

