Marea Britanie are, de luni, un nou prim-ministru. Care sunt prioritățile sale în fruntea Cabinetului

Noul lider al Partidului Laburist, Andy Burnham, își preia luni funcția de prim-ministru al Regatului Unit, succedându-i lui Keir Starmer, care își părăsește funcția. Printre provocările sale prioritare se numără o creștere economică anemică și o criză persistentă legată de costul vieții, scrie France24. Marja sa de manevră este redusă din cauza unei datorii publice foarte ridicate.

„Regele Nordului” la Downing Street. Andy Burnham, noul lider al Partidului Laburist, își preia luni funcția de prim-ministru al Regatului Unit. Este al șaselea care se instalează la Downing Street în ultimii zece ani, fiind așteptat cu mare interes să-și prezinte politica pe care intenționează să o conducă pentru a răspunde provocărilor majore cu care se confruntă țara.

În vârstă de 56 de ani, primar al Marii Manchester (nordul Angliei) până în iunie, îi succede lui Keir Starmer, care a demisionat și care ajunsese la Downing Street în iulie 2024, după o victorie zdrobitoare a Partidului Laburist la alegerile parlamentare, punând capăt celor paisprezece ani de guvernare conservatoare.

Andy Burnham, viitorul premier al marii Britanii. Foto: Profimedia

După ce a primit sprijinul a aproximativ 95% dintre deputații laburiști, Andy Burnham a devenit, vineri, liderul Partidului Laburist, partidul majoritar din Parlament – o etapă indispensabilă pentru a prelua conducerea guvernului.

Keir Starmer își anunțase plecarea pe 22 iunie, fiind nepopular în țară și puternic contestat în cadrul propriului partid în urma unor decizii neinspirate, a unor polemici și a unor înfrângeri electorale locale.

Luni dimineață va avea loc un ritual pe care britanicii încep să-l cunoască bine din cauza schimbărilor frecvente de prim-miniștri.

Mai întâi, Keir Starmer va ține un scurt discurs de rămas-bun la numărul 10 de pe Downing Street din Londra – reședința oficială și locul de muncă al prim-ministrului – înainte de a se prezenta la Palatul Buckingham pentru a-și înmâna demisia regelui Charles al III-lea.

Apoi, va veni rândul lui Andy Burnham să se întâlnească cu regele, care îi va cere să formeze guvernul. Este așteptat la Downing Street la ora 12:40 GMT, unde, în primul său discurs în calitate de prim-ministru, își va prezenta viziunea pentru țară.

El își va expune „prioritățile” cu scopul de a „restabili încrederea în guvern” și de a „oferi un răgaz” britanicilor în fața crizei costului vieții, potrivit echipei sale.

Marjă de manevră redusă

Noul guvern ar trebui să fie anunțat în cursul după-amiezii.

Mulți se întreabă cine va fi succesorul lui Rachel Reeves la funcția de ministru al Finanțelor. Au circulat mai multe nume, printre care cel al lui Shabana Mahmood, care până acum a ocupat funcția de ministru de Interne, unde a dus o politică foarte fermă în materie de imigrație.

Laburiștii mizează pe Andy Burnham, supranumit „regele Nordului”, pentru a opri ascensiunea către putere a partidului anti-imigrație Reform UK (extrema dreaptă), care se află în fruntea sondajelor pentru viitoarele alegeri parlamentare prevăzute pentru 2029.

Vineri, în primul său discurs în calitate de lider al Partidului Laburist, Andy Burnham, un comunicator abil cu un stil relaxat, a afirmat că aceasta este „ultima șansă” pentru partidul său. El a promis să construiască „o nouă politică” și să reprezinte un partid „autentic” laburist.

După două eșecuri în încercarea de a prelua conducerea Partidului Laburist în 2010 și 2015, Andy Burnham a părăsit Londra pentru a se întoarce în Nord, de unde provine. A fost ales primar al Marii Manchester în 2017.

La conducerea acestui fost bastion industrial, care a cunoscut o renaștere economică, a devenit una dintre cele mai populare personalități politice din țară.

O nouă politică energetică?

El a declarat că dorește să descentralizeze puterea și să creeze un „Nr. 10 al Nordului” – o referință la 10 Downing Street – care ar avea sediul la Manchester.

Primul anunț al guvernului a fost făcut sâmbătă seara: un purtător de cuvânt a anunțat renunțarea la proiectul cărții de identitate digitale, o măsură inițiată de Keir Starmer care viza combaterea muncii migranților aflați în situație nereglementată.

Potrivit presei britanice, Andy Burham ar putea da undă verde pentru exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze din Marea Nordului. Potrivit lui Lucy Powell, numărul 2 al Partidului Laburist, acestea sunt doar „speculații”, dar, a adăugat ea, noul prim-ministru va avea o abordare „mai pragmatică” în această privință.

Președintele american Donald Trump, care a solicitat de mai multe ori exploatarea resurselor din Marea Nordului, nu a așteptat un anunț oficial pentru a-și exprima satisfacția: acest lucru va transforma Regatul Unit dintr-un „dezastru lovit de sărăcie într-una dintre cele mai bogate țări de pe planetă”, a afirmat el pe platforma sa Truth Social.

Editor : M.C