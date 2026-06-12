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Marea Britanie are un nou ministru al Apărării, după demisii în serie la minister

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London, UK. 28th Apr, 2026. Dan Jarvis MP, Security Minister, Arrives at cabinet office 70 Whitehall London UK Credit: Richard Lincoln/Alamy Live News
Image: 1094961119, Dan Jarvis. Foto: Profimedia

Premierul britanic Keir Starmer l-a numit joi seară pe Dan Jarvis în funcţia de ministru al Apărării după demisia în aceeaşi zi a lui John Healey, care criticase lipsa de mijloace alocate forţelor armate pe un fond de ameninţări de securitate în creştere, transmite AFP, preluată de Agerpres. Jarvis, fost ofiţer de armată, ocupa până acum postul de secretar de stat pentru securitate în cadrul Ministerului de Interne.

De mai multe luni şi în pofida îngrijorărilor în rândul forţelor armate, Guvernul amână publicarea planului său de investiţii pentru apărare, prevăzută iniţial pentru sfârşitul lui 2025, în contextul unei dispute privind cheltuielile militare.

Nemulţumit de alocările finale, John Healey, un „greu” al Executivului, şi-a anunţat joi plecarea din Guvern, fiind urmat în cursul serii de secretarul de stat pentru forţele armate, Al Carns, şi de una dintre colaboratoarele sale la minister, deputata Pamela Nash.

Aceste demisii în lanţ adaugă o presiune în plus asupra lui Starmer, fragilizat politic de mai multe luni şi ameninţat de o contestare internă, la o săptămână de un scrutin legislativ parţial crucial.

Ele îl plasează, de asemenea, într-o poziţie delicată pe scena internaţională, cu câteva zile înaintea unui summit G7 care va avea pe fundal războaiele din Orientul Mijlociu şi din Ucraina, şi la mai puţin de o lună de summitul NATO din 7-8 iulie, cu prezenţa preşedintelui american Donald Trump.

„Acest guvern laburist pune în aplicare cea mai puternică creştere durabilă a cheltuielilor de apărare de după Războiul Rece”, a afirmat Keir Starmer după numirea lui Jarvis.

Dan Jarvis, în vârstă de 53 de ani şi deputat din 2011 într-o circumscripţie din Yorkshire, a servit ca ofiţer într-un regiment de paraşutişti în misiuni în Kosovo, Sierra Leone, Irak şi Afganistan.

Lidera opoziţiei conservatoare, Kemi Badenoch, a declarat că mandatul lui Keir Starmer „este pe cale să se prăbuşească”, după plecarea lui John Healey.

Guvernul britanic s-a angajat să majoreze bugetul de apărare pentru a-l aduce la 2,5% din PIB în 2027, apoi la 3% după 2029 şi la 3,5% din PIB în 2035, conform obiectivului fixat de NATO.

Războiul din Iran a dezvăluit recent marelui public limitele Royal Navy, rezultate din anii de lipsă de investiţii şi de întârzieri industriale.

Mai mulţi oficiali militari şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la tergiversarea de către guvern a planului de investiţii în apărare, argumentând că aceasta transmite un mesaj greşit industriei de profil şi aliaţilor din NATO.

Joi, o sursă guvernamentală a indicat că Executivul a redus deja ajutorul internaţional pentru a finanţa bugetul militar şi că va face acelaşi lucru şi „în alte departamente”, în contextul în care mai multe ţări NATO se confruntă cu constrângeri similare în finanţarea angajamentelor lor în domeniul apărării.

În opinia Oliviei O'Sullivan de la think tank-ul Chatham House, miza este crucială „având în vedere rolul pe care Regatul Unit ar putea fi chemat să-l joace în securitatea europeană dacă SUA se vor retrage şi mai mult, sau în sprijinirea implementării unui posibil acord în Ucraina”.

Editor : M.C

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