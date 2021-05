Marea Britanie a ieşit din Uniunea Europeană de mai bine de un an şi acum se reinventează. Şi-a dorit propriile reguli şi o creştere care să depindă doar de ea, dar lucrurile nu sunt atât de simple. Britanicii lucrează acum la dezvoltarea unei perspective globale a ţării lor, prin revizuirea politicilor externe şi a celor de apărare. Ar mai fi de rezolvat şi acordurile comerciale cu diferiţii parteneri, pe scurt, foarte multă treabă. Wendy Morton este ministrul pentru vecinătatea europeană şi cele două Americi, în cadrul Ministerului de Externe de la Londra, şi a explicat într-un interviu pentru Digi24 care sunt transformările prin care trece Regatul Unit și de ce România rămâne un punct de interes pentru Regatul Unit.

Între Marea Britanie şi România este o relaţie cu istorie oficială veche, care a depăşit 140 de ani, şi nimeni nu se îndoieşte că viitorul va fi măcar încă pe atât. Iar secretul din spatele acestei legături este reprezentat de valorile comune pe care le avem.

Cristina Cileacu, jurnalist Digi24: Aceasta este prima dvs vizită în România și presupun că este așa din cauza pandemiei, dar vreau să vă întreb care este scopul vizitei dvs aici?

Wendy Morton, ministrul britanic pentru vecinătatea europeană și cele două Americi: Este prima mea vizită în România în pofida provocărilor Covid, am fost hotărâtă să fac această vizită, pentru că avem relații foarte importante bilaterale cu România și am fost foarte dornică să vin să vizitez țara, să mă întâlnesc cu omologii mei și am aranjat câteva întâlniri să discutăm câteva dintre prioritățile pe care le împărtășim, dar și despre domenii în care avem interese comune și valori comune.

Restart pentru Marea Britanie

A trecut un an de când Marea Britanie a ieşit din Uniunea Europeană şi pe lângă efectele imediate pe care le-a produs evenimentul, sunt şi consecinţe pe termen lung. Un prim pas important făcut de premierul Boris Johnson este revizuirea integrată a politicii externe şi de apărare a ţării. „Marea Britanie globală într-o eră competitivă” este numele proiectului propus de guvernul britanic pentru direcţia nouă pe care ar trebui să meargă politicile. Brexitul a afectat serios credibilitatea Regatului Unit în UE şi acum, britanicii sunt constrânşi să se repoziţioneze în această relaţie. Cu toate acestea, documentul are puţine referiri la statele europene şi se referă mai mult la regiunea Indo-Pacifică, SUA şi la pericolul pe care îl reprezintă Rusia şi China. Criticii acestui proiect îl compară cu Brexitul şi spun că şi în acest caz nu este deloc vorba despre o strategie, ci despre o idee. În orice caz, Marea Britanie face angajări: caută un consilier extern care să vină cu idei de exploatare a oportunităţilor pe care le-a obţinut după ieşirea din Uniunea Europeană, deşi acestea sunt în continuare neclare.

Cristina Cileacu: Suntem la un an după Brexit și bineînțeles, s-au întâmplat multe între timp, așa că trebuie să întreb: este mai bine pentru Regatul Unit în afara Uniunii Europene?

Wendy Morton: Este un an de când am ieșit din Uniunea Europeană, dar am fost foarte clari, de altfel și premierul nostru, că suntem în afara UE, dar suntem încă parte din Europa și avem foarte mulți aliați și parteneri în Europa și multe valori comune și interese comune. Deci, de aceea sunt astăzi aici, să vorbesc despre aceste interese comune. Acum în Regatul Unit pregătim o revizuire integrată a ambițiilor și viitorului nostru, având în vedere că Marea Britanie este o forță a binelui și asta putem să facem acum că suntem în afara proiectului UE, să vedem ce este și ce vrea o Mare Britanie globală.

Cristina Cileacu: Da, dar pentru Regatul Unit, în mod specific, ce este schimbat acum, din momentul în care ați ieșit din UE?

Wendy Morton: Cred că primul lucru pe care îl facem acum este să ne uităm înspre viitor, nu înspre trecut. Ne uităm la Marea Britanie globală, cea din afara UE. Și acum am terminat Acordul de Cooperare Comercială cu Uniunea Europeană și acesta este cam ultimul pas pe care îl mai aveam de făcut din călătoria noastră de ieșire din UE. Dar suntem capabili să întărim relațiile bilaterale cu prietenii și partenerii noștri, iar relația pe care o avem cu România este un foarte bun exemplu de prietenie și relații puternice, bazate pe priorități împărtășite și valori comune. Sunt de asemenea conștientă de numărul mare de români care trăiesc în Regatul Unit și contribuie la viața din Regat. Mulți dintre ei lucrează „pe linia frontului”, de exemplu în Sistemul Național de Sănătate. Așa că sunt foarte multe lucruri la care țările noastre pot lucra împreună.

Reguli mai stricte pentru nou-veniţi

Este deja cunoscut faptul că s-au schimbat condiţiile pentru străinii care vor să ajungă în Marea Britanie să lucreze sau să emigreze. Acum este nevoie de viză de muncă şi de statut de şedere, nu se mai circulă liber ca în perioada în care Regatul Unit era parte din blocul comunitar. Cetăţenii europeni care nu respectă regulile au ajuns în centre pentru imigranţi şi apoi trimişi în ţările din care provin. Acest tip de tratament nu ajută pe nimeni, mai ales relaţia britanicilor cu restul europenilor, dar regulile sunt reguli şi trebuie respectate.

Cristina Cileacu: Aveți dreptate, românii sunt o comunitate mare în Regatul Unit, dar de asemenea, pentru cei care vor să ajungă acum acolo, condițiile s-au schimbat, sunt destul de clare acum. Sunt românii încă interesați să vină să locuiască și să lucreze în Regatul Unit, din ce știți dvs?

Wendy Morton: Încă sunt oportunități de lucru și trai în Regatul Unit. Cum am spus, am ieșit din UE, deci situația este puțin diferită, dar oamenii sunt în continuare bineveniți în Regatul Unit, așa cum au făcut atât de mulți până acum.

Vaccinare de succes după pierderi grele

Cum au reuşit britanicii să aibă o campanie de vaccinare atât de reuşită? Simplu. S-au uitat cu atenţie la realitate. Premierul Boris Johnson a fost la începutul pandemiei printre liderii politici care spuneau că virusul nu există şi Covid-19 este ceva ca o răceală. Dar s-a infectat şi a avut chiar o formă severă a bolii. Experienţa personală nefericită şi din păcate şi numărul mare de persoane, peste 100 de mii, care şi-au pierdut viaţa din cauza Covid au fost lecţia de care avea nevoie restul ţării. Regatul Unit a impus populaţiei măsuri foarte stricte şi de lungă durată. Abia în luna mai a acestui an cetăţenii au început să-şi reia viaţa obişnuită şi să iasă din lockdown după nişte paşi foarte bine calculaţi. Iar ridicarea restricţiilor se face în paralel cu vaccinarea la foc automat a populaţiei, după criteriul de vârstă.

Ce mai au încă de rezolvat britanicii este să-şi răsplătească după merite personalul medical. Una dintre asistentele care l-a îngrijit pe Boris Johnson la terapie intensivă a demisionat recent din sistem şi i-a transmis fostului ei pacient că este sătulă de felul în care guvernul se poartă cu cei care au dus greul pandemiei. Marea supărare vine din faptul că executivul a propus ca salariile celor din Sistemul Naţional de Sănătate să fie majorate cu doar 1 procent, după tot efortul făcut.

Cristina Cileacu: Ce a fost impresionant dacă ne uităm acum la Regatul Unit a fost campania de vaccinare pe care a făcut-o țara dvs, la un loc cu relaxarea măsurilor de restricție. Care este planul pentru a menține acest succes?

Wendy Morton: Cred că atunci când vorbim despre Covid și pandemie, recunosc în primul rând provocarile uriașe la care au fost supuse multe firme și impactul semnificativ pe care l-au avut asupra multor oameni, atât în Regatul Unit, cât și în România. Da, avem un program de vaccinare de succes, pe care continuăm să îl derulăm în Marea Britanie. Un alt lucru important despre vaccinuri și programele de vaccinare este faptul că Regatul Unit este dedicat Covax, adică este capabil să susțină alte țări să aibă acces la vaccinuri și până acum ne-am angajat cu 1,3 miliarde de lire sterline ca ajutor din partea noastră pentru a depăși pandemia de coronavirus. Iar asta este ceva cu adevărat important. Avem un program de vaccinare care este un succes incredibil, așa că evident, îi ajutăm și pe alții prin mecanismul Covax și este important să menținem ceea ce am câștigat în acest timp și ca rezultat al programului de vaccinare, dar acum este momentul, după cum vezi, să începem să urmăm planul de ieșire din lockdown, într-o manieră sigură, dar practică și pragmatică. Deci este important să trecem prin asta și să continuăm să privim spre viitor.

Cum s-au convins britanicii că trebuie să se vaccineze

Mâini, faţă, spaţiu şi aer proaspăt. Acest mesaj transmis de guvernul britanic s-a propagat prin toate mijloacele de comunicare spre populaţie. Se reaminteşte în continuu ce are de făcut fiecare cetăţean ca să ajute la combaterea pandemiei: să se spele pe mâini, să nu îşi atingă faţa, să păstreze distanţa faţă de semeni şi să aerisească des. Acum, când numărul celor imunizaţi creşte la nivelul Marii Britanii şi măsurile de restricţii sunt ridicate treptat, mesajele pe care le primesc cetăţenii includ o subliniere a faptului că este important şi mai departe să menţină distanţa fizică şi să nu uite că responsabilitatea pentru o societate sănătoasă este una comună.

Cristina Cileacu: Mesajele pe care guvernul dvs le-a transmis și le transmite populației legat de această campanie de vaccinare erau destul de simple. Îmi amintesc: mâini, față...

Wendy Morton: Mâini, față, spațiu și aer proaspăt.

Cristina Cileacu: Și aer proaspăt. Au fost britanicii ușor de convins să își facă vaccinul? Pentru că în anumite țări, aceasta pare să fie o problemă destul de mare.

Wendy Morton: Ce am văzut și am vizitat centrele locale de vaccinare într-o zi, mi-am petrecut o dimineață cu voluntarii, oamenii sunt foarte mulțumiți și uneori chiar ușurați că primesc vaccinul. Personal am primit multe emailuri, ca parlamentar al unei circumscripții electorale, de la oameni care îmi spuneau ce recunoscători sunt că s-au vaccinat. Fără îndoială oamenii merg mai departe și acesta este mesajul puternic acum, pe măsură ce trecem prin grupele de vârstă. Am început cu cei mai în vârstă, apoi am coborât pe grupe de vârstă, toată lumea ascultă mesajele publice și vin pe rând să se vaccineze.

Cum vor putea călători românii în Marea Britanie în această vară

Cum se va călători în Marea Britanie în această vară? Sau mai degrabă cine va călători acolo fără să suporte restricţii? În vremuri normale, peste 40 de milioane de turişti vizitau Regatul Unit. Pentru acest an, britanicii estimează că numărul va ajunge undeva la 11 milioane. Pentru a menţine rezultatele bune împotriva pandemiei, obţinute prin campania de vaccinare şi măsurile stricte, deschiderea ţării pentru turism se face tot după nişte paşi calculaţi. Se foloseşte acelaşi sistem tip semafor: ţări roşii, galbene şi verzi, dar lista cu cele din urmă este una destul de scurtă. Situaţia este ca peste tot, în dinamică, pentru că totul depinde de numărul de infecţii raportate de fiecare stat.

Cristina Cileacu: Marea Britanie are de asemenea un plan pentru a relua turismul, de reluare a călătoriilor și deja aveți Portugalia, Australia, Noua Zeelandă și Israel printre țările considerate a fi „verzi” și unde pot călători cetățenii britanici. Ce planuri are guvernul dvs pentru restul țărilor europene să spunem și cum vor putea românii călători în Marea Britanie în această vară?

Wendy Morton: Legat de călătorii, știu că oamenii sunt dornici să călătorească. Dar din nou, noi am adoptat o abordare științifică, am luat în calcul o varietate de factori diferiți și dovezi pentru a lua acest gen de decizii. Așa că doar recent am anunțat că da, avem un număr limitat de țări pe care le considerăm verzi, adică unde sunt mai simplu de făcut călătoriile. Deci, mesajele se schimbă, dar le spun mereu oamenilor că este important să urmeze recomandările, iar această listă va fi reviziuită. Cred că este important să avem o abordare pragmatică, dar calculată, pe măsură ce renunțăm la restricții și începem să facem lucruri într-o manieră diferită. Călătoritul va fi cumva diferit de cum era înainte, dar cred că este o veste bună că anumite țări au început acum să intre pe lista de țări verzi.

Politici comune pentru flancul estic al NATO

Rusia rămâne „cea mai acută amenințare" la adresa securității naționale a Marii Britanii, aceasta este declaraţia oficială făcută de guvernul de la Londra. De aceea, una dintre preocupările importante pe care le au britanicii este să lucreze cu aliaţii pentru a descuraja acţiunile agresive ale ruşilor. În această logică, România este un partener pentru Regatul Unit, datorită atitudinii ferme pe care o are în faţa provocărilor Rusiei, dar şi a poziţiei sale geografice, la Marea Neagră. 200 de membri ai Forţelelor Aeriene Britanice sunt prezenţi la Baza Mihail Kogălniceanu, unde lucrează cu militarii români pentru apărarea flancului estic al NATO.

Cristina Cileacu: Vizita dvs în România este într-o perioadă când toți am simțit în regiune agresivitatea Rusiei, iar Regatul Unit are mereu o perspectivă, să spunem mai clară asupra felului de a fi al Rusiei, față de restul țărilor din Europa. Poate România este mai apropiată de perspectiva britanică. Puteți să le explicați românilor punctul de vedere al Regatului Unit legat de cum anume se lucrează cu Rusia?

Wendy Morton: Cred că dacă vorbim despre Rusia, dacă luăm de exemplu situația de la granița Ucrainei, continuăm să monitorizăm situația foarte atent. În cazul Rusiei, considerăm amenințările și destabilizarea ca fiind un comportament inacceptabil. Ne-am stabilit și în planul de revizuire integrată poziția pe care o avem în ceea ce privește Europa și am fost foarte clari că suntem extrem de interesați de securitatea Europei și de aceea este important să continuăm să lucrăm cu partenerii internaționali și cu țări precum România, legat de chestiunile precum sunt securitatea și stabilitatea. Avem operațiuni în care sunt implicate Forțele Aeriene Britanice, cu avioanele Taifun și vom fi aici de acum până în august, deci este foarte corect că lucrăm și cooperăm cu țări precum România, unde avem priorități comune și este un exemplu foarte bun de relații bilaterale foarte puternice pe care le avem între țările noastre de asemenea.

Planurile pentru politica mondială

Londra a găzduit recent întâlnirea între membrii grupului G7 şi una dintre concluziile reuniunii a fost nevoia de a proteja libertăţile fundamentale, care sunt o responsabilitate pentru ţările care "gândesc la fel". Grupul celor 7 democraţii vestice a fost fondat în 1975 şi are de atunci scopul declarat de menţinere a ordinii mondiale bazată pe reguli.

Cristina Cileacu: Rusia a fost de asemenea unul dintre subiectele de pe agenda G7 care s-a reunit recent la Londra, dar de asemenea Ucraina, China, Iran, Afganistan și Coreea de Nord. Este încă lumea împărțită în „băieții buni și băieții răi” sau este în straturi pe care țările pot lucra împreună și straturi unde țările nu pot negocia pe anumite teme?

Wendy Morton: Dacă vorbim despre Marea Britanie, mai ales post-Uniunea Europeană, chiar ne-am stabilit o viziune ca fiind o forță a binelui, Marea Britanie globală care lucrează cu state unde regăsim valori comune și mentalități asemănătoare, dar care au și aceleași priorități ca noi. Deci, nu cred că este chiar ceva la întâmplare cum probabil sugerezi. Și sunt atât de mulți parteneri pe care îi avem în toată lumea, unde putem lucra și lucrăm în chestiuni precum democrația, statul de drept, pe care le considerăm de bază pentru țările puternice și stabile. Prin acest document ne-am reafirmat și angajamentele față de NATO. Sunt foarte multe domenii în care vom continua să lucrăm cu partenerii noștri, pe măsură ce avem de înfruntat aceste provocări și amenițări în toată lumea.

Cum se consolidează relaţiile dintre ţări

Relaţiile dintre două ţări sunt mai profunde dacă trec dincolo de sfera politică şi cea a securităţii şi ajung la oameni. Orice legătură are mai multe perspective şi cunoşti mai bine un partener dacă eşti deschis să înţelegi straturile diferite care îl reprezintă.

Cristina Cileacu: Din moment ce am început interviul spunând că aceasta este prima dvs vizită în România, vreau să vă întreb, pe lângă politică, ce alte subiecte sunt pe agenda dvs pentru această vizită și ce v-a impresionat până acum?

Wendy Morton: Primul lucru care m-a impresionat a fost primirea caldă pe care am avut-o și ospitalitatea care mi-a fost arătată și trebuie să spun că este și vremea fantastică, este cer albastru aici.

Cristina Cileacu: Aici n-avem neapărat vreun merit.

Wendy Morton: Cum spuneam este bine să fii aici. Legat de chestiunile de interes pe care le-am discutat, chestiuni precum violența împotriva femeilor, problemele persoanelor fără adăpost, am avut mai multe întâlniri astăzi, inclusiv cu ONG-uri, pentru că eu cred că este important pentru un ministru aflat în vizită să mă întâlnesc cu omologii mei, dar vreau să înțeleg și alte lucruri deopotrivă. Și cred că mâine o să fac și o plimbare prin București, ca să învăț puțin mai mult despre orașul vostru.

Cristina Cileacu: Dnă ministru Morton, mulțumesc pentru acest interviu.

Wendy Morton: Mulțumesc și eu.