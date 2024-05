Marea Britanie dă voie Ucrainei să lovească în interiorul Rusiei cu armele pe care i le dă. Promisiunea lui David Cameron, la Kiev

Ministrul de Externe britanic David Cameron a declarat în timpul vizitei făcute joi la Kiev că Ucraina se apără "cu înverșunare" împotriva invaziei ilegale a Rusiei și că "nu poate față singură". În acest context, el a spus că Ucraina poate folosi armele furnizate de Marea Britanie pentru a lovi în interiorul Rusiei.

Regatul Unit a promis 3 miliarde de lire sterline pe an "atât timp cât este necesar" pentru a ajuta Ucraina, a declarat David Cameron, joi, în timpul celei de-a doua vizite a lui la Kiev de când a devenit ministru de externe.

El a mai spus că nu are obiecţii dacă armele furnizate de Regatul Unit sunt folosite pentru a lovi în interiorul Rusiei, scrie The Guardian. Într-un interviu pentru Reuters, el a declarat că "Ucraina are dreptul de a lovi în interiorul Rusiei, deoarece Rusia lovește în interiorul Ucrainei ... Ucraina simte nevoia să se apere".

Vizita lui David Cameron a avut loc la o săptămână după ce premierul britanic Rishi Sunak a anunţat un ajutor suplimentar de 500 de milioane de lire sterline (584 de milioane de euro) pentru a ajunge la trei miliarde de lire pe an (3,5 miliarde de euro), precum şi furnizarea de noi muniţii. Acestea includ bombe ghidate cu precizie, rachete de apărare aeriană şi echipamente pentru 100 de echipe mobile de apărare aeriană pentru a permite Ucrainei să doboare drone şi rachete ruseşti, potrivit diplomaţiei britanice.

La Kiev, David Cameron s-a întâlnit printre alţii cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, premierul Denis Şmîhal şi omologul său Dmitro Kuleba, potrivit Ministerului britanic de Externe.

El a anunţat în special intenţia Regatului Unit de a reuni partenerii săi internaţionali luna viitoare pentru a strânge mai multe contribuţii la Fondul Internaţional pentru Ucraina (IFU, administrat de Regatul Unit) pentru a răspunde nevoilor Kievului în materie de armament în faţa invaziei ruse.

De la crearea sa în 2022, fondul, care reuneşte Regatul Unit, Norvegia, Ţările de Jos, Danemarca, Suedia şi Lituania, cu contribuţii din Islanda, Australia şi Noua Zeelandă, a strâns până acum 900 de milioane de lire sterline în angajamente.

"Ucraina se apără cu înverşunare împotriva invaziei ilegale a Rusiei, transformând în ani un război despre care Putin credea că va dura câteva zile", a declarat David Cameron, potrivit unui comunicat. "Dar acest război este provocarea generaţiei noastre, iar Ucraina nu poate face faţă singură", a adăugat el, subliniind necesitatea de a face în aşa fel încât ţara să dispună de ceea ce "are nevoie pentru a câştiga". "Prin finanţarea noastră militară multianuală, furnizarea de arme şi sprijinul vital pentru protejarea şi repararea infrastructurii energetice a Ucrainei, Regatul Unit este alături de Ucraina" şi va face acest lucru "atât timp cât va fi nevoie", a adăugat el.

În plus, şeful diplomaţiei britanice a anunţat începerea negocierilor cu Ucraina pentru un vast parteneriat de o sută de ani privind cooperarea în comerţ, securitate, dar şi subiecte precum ştiinţă, cultură sau educaţie, menţionat de premierul britanic Rishi Sunak în cursul unei vizite surpriză la Kiev în ianuarie.

Citește și: Ucraina a primit arme occidentale cu permisiunea de a lovi Rusia, susține un ministru de Externe. "Nu totul se spune cu voce tare"

Editor : G.M.