Marea Britanie impune un nou val de sancțiuni împotriva Moscovei. Londra țintește Lukoil, Rosneft și băncile rusești

Guvernul britanic a anunțat o nouă rundă de sancțiuni economice împotriva Rusiei, vizând giganți din energie, bănci și companii străine acuzate că ajută Moscova să ocolească restricțiile internaționale. În total, 40 de persoane și entități au fost adăugate pe lista de sancțiuni, informează Kyiv Post.

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul executivului de la Londra, lista de sancțiuni a fost extinsă cu încă 40 de persoane și entități. Printre acestea se numără marile companii petroliere Rosneft și Lukoil, dar și mai multe bănci rusești, precum Solid Bank, BBR Bank, Transstroybank, Primsoсbank și Sistemul Național de Plăți cu Cardul (NSPK).

Noile măsuri vizează și Pergam-Engineering JSC, o companie cu legături în industria apărării, specializată în diagnosticarea echipamentelor, precum și mai multe firme offshore înregistrate în Emiratele Arabe Unite, China, Singapore, Turcia, India și Thailanda.

Aceste entități sunt acuzate că au contribuit la ocolirea sancțiunilor, la furnizarea de tehnologie sau la sprijinirea industriei energetice ruse. Guvernul britanic a avertizat că încălcarea regimului de sancțiuni va fi tratată drept infracțiune penală.

Decizia vine în contextul în care aliații occidentali își intensifică eforturile de a folosi activele rusești înghețate pentru a finanța apărarea și reconstrucția Ucrainei. Uniunea Europeană a blocat aproximativ 200 de miliarde de euro din activele băncii centrale a Rusiei, majoritatea gestionate prin casa de compensare Euroclear, în Belgia.

Deoarece mai multe state membre, printre care Belgia, s-au opus trimiterii directe a banilor către Kiev, Comisia Europeană a propus un plan de compromis pentru a debloca 140 de miliarde de euro fără confiscarea fondurilor suverane ale Rusiei.

Conform propunerii, UE ar urma să împrumute fonduri garantate de profiturile maturate ale Euroclear, iar sumele obținute ar fi direcționate către Ucraina. Eventualele plăți viitoare ale Rusiei pentru reparații postbelice ar fi folosite pentru rambursarea împrumutului european.

Kremlinul a condamnat planul, numindu-l „furt” și avertizând că va răspunde prin măsuri de retorsiune, inclusiv prin posibila confiscare a activelor occidentale din Rusia.

Marea Britanie și Canada și-au exprimat deja sprijinul pentru această inițiativă, care ar putea fi aprobată săptămâna viitoare, la summitul liderilor europeni de la Bruxelles, unde Ucraina ar putea primi până la 140 de miliarde de euro în noi împrumuturi garantate prin activele rusești înghețate.

Editor : Ș.A.