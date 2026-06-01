Marea Britanie își consolidează stocurile de rachete antidrone pentru a contracara amenințarea iraniană

Data publicării:
Un elicopter Wildcat al Marinei Regale, echipat cu rachete Martlet Foto: LPhot Dan Rosenbaum/UK Ministry of Defence 2021 via wikimedia.org / OGL 3

Marea Britanie își consolidează stocurile cu sute de rachete de înaltă tehnologie capabile să doboare drone, pe fondul riscului crescut ca Iranul sau reprezentanții săi să atace bazele coaliției din Orientul Mijlociu. Trupele specializate din regiune vor începe să primească livrările în lunile următoare, după ce au doborât peste 100 de drone de când SUA și Israelul au declarat război Iranului în februarie, scrie The Times.

Rachetele multirol ușoare, ghidate cu laser și relativ ieftine, cunoscute sub numele de Martlet, sunt echipate cu focoase de 3 kg și distrug țintele cu șrapnel la distanțe de până la 8 km.

John Healey, secretarul apărării, a declarat: „Industria noastră de apărare din Marea Britanie este coloana vertebrală a forțelor noastre armate. Acesta este noul nostru parteneriat cu industria în acțiune.”

El a adăugat: „Punem mai repede la dispoziția forțelor noastre echipamente fabricate în Marea Britanie, sprijinind în același timp locuri de muncă bine calificate și stimulând creșterea economică în toată țara. Aceste rachete de interceptare sunt testate în luptă — fiind utilizate cu succes în acțiune de către trăgătorii de elită ai RAF în ultimele luni. Cu aceste rachete LMM, forțele noastre armate dedicate vor continua să asigure o mai mare siguranță Regatului Unit și partenerilor noștri din Orientul Mijlociu și dincolo de acesta.”

Ministerul Apărării a semnat noi contracte cu Thales UK în valoare de 36 de milioane de lire sterline, cu un acord inițial în aprilie și o înțelegere mai recentă luna trecută.

Contractele susțin aproximativ 700 de locuri de muncă cu înaltă calificare la Thales UK în Belfast, unde rachetele sunt proiectate și fabricate.

Rachetele ușoare multifuncționale s-au dovedit deja extrem de eficiente în operațiuni. Acestea au jucat un rol cheie în respingerea atacurilor cu drone în Orientul Mijlociu, peste 100 de drone fiind doborâte cu ajutorul rachetelor, inclusiv de către artileriștii Regimentului RAF care utilizează kitul de apărare aeriană Rapid Sentry.

Rachetele sunt, de asemenea, desfășurate pe elicopterele Wildcat ale Marinei Regale din bazele britanice din Cipru.

Această investiție face parte dintr-un efort mai amplu al Ministerului Apărării și al Grupului Național de Direcție pentru Armament (NAD) de a spori reziliența lanțurilor de aprovizionare cu muniții și de a asigura că Marea Britanie poate susține operațiuni alături de aliați.

Peste 1.000 de membri ai personalului sunt dislocați în prezent în Orientul Mijlociu, inclusiv escadroane de avioane de viteză și echipe specializate în combaterea dronelor.

Guvernul britanic a fost criticat pentru că nu a reacționat mai rapid la evenimentele din Orientul Mijlociu și a așteptat patru zile pentru a da undă verde plecării unui distrugător spre Cipru. Când a început operațiunea „Epic Fury” pe 28 februarie, Marina Regală nu avea, pentru prima dată în ultimele decenii, nicio navă de război în regiune.

Negociatorii americani și iranieni au ajuns joi la un acord provizoriu pentru a prelungi cu 60 de zile armistițiul din războiul care durează de trei luni și pentru a începe o nouă rundă de discuții privind programul nuclear al Iranului, potrivit unui oficial american familiarizat cu această chestiune.

