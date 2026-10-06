Marea Britanie nu este pregătită pentru situații de urgență alimentară și amenințări la adresa aprovizionării, avertizează experții

Organizația caritabilă Foodrise a trimis o scrisoare către Cabinetul britanic, calificând Marea Britanie drept „relaxată” și afirmând că nu există nimeni responsabil cu asigurarea hranei populației în caz de criză. Guvernul nu este pregătit pentru întreruperile în aprovizionarea cu alimente, care este expusă la „șocuri și amenințări”, au avertizat experții, citați de Sky News.

Organizația caritabilă Foodrise a trimis o scrisoare deschisă către Downing Street 10, semnată de peste 180 de academicieni, fermieri și lideri ai comunităților din domeniul alimentar, calificând Marea Britanie drept „relaxată în ceea ce privește alimentația ca problemă de securitate națională” și afirmând că nu există nimeni responsabil pentru asigurarea hranei populației în caz de criză.

Semnatarii afirmă că aprovizionarea cu alimente este vulnerabilă la încălzirea climatică, atacurile cibernetice și disfuncționalitățile software-ului – calificând sistemul actual drept „extrem de risipitor” și „nesustenabil din punct de vedere ecologic”.

De asemenea, aceștia avertizează că „aprovizionarea internațională cu alimente poate fi folosită ca armă”.

Foodrise citează o evaluare privind securitatea națională publicată în ianuarie de Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale (Defra), care menționa că Marea Britanie „nu dispune de suficient teren pentru a-și hrăni populația și a crește animale”.

În prezent, Marea Britanie nu dispune de un stoc național de alimente, iar ghidul „Prepare” de pe site-ul Gov.uk recomandă gospodăriilor să-și facă provizii pentru situații de urgență care pot dura câteva zile.

Luna trecută, secretarul Apărării Wes Streeting a declarat pentru The Sun că oamenii ar trebui să-și facă provizii de „câteva conserve la care să poată avea acces în cazul unei întreruperi a curentului electric” în eventualitatea unui dezastru sau a unui război.

Semnatarii scrisorii solicită acum guvernului să dispună efectuarea unui audit privind „dependența actuală de câteva companii alimentare foarte mari”.

Aceștia au recomandat crearea unui nou sistem de reziliență alimentară la nivel local, care ar implica comitete individuale menite să permită echipelor locale de intervenție în situații de urgență și partenerilor acestora să prevină situațiile de urgență alimentară.

Scrisoarea solicită, de asemenea, înființarea unui nou consiliu național pentru securitate alimentară, apărare și reziliență, sub forma unui parteneriat între Defra și Ministerul Apărării.

În locul recomandărilor guvernamentale „de sus în jos”, experții doresc, de asemenea, ca gospodăriile și comunitățile să fie implicate direct în asigurarea rezilienței, securității și apărării alimentare.

Editor : M.C