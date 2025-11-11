Live TV

Marea Britanie nu mai furnizează SUA informaţii legate de ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe

ambarcatiune cu droguri
Un purtător de cuvânt al Downing Street 10, biroul premierului britanic, nu a negat decizia. Foto: X

Marea Britanie a încetat să mai furnizeze Statelor Unite unele informaţii legate de ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe, pentru a evita să fie complice la loviturile letale americane despre care consideră că ar putea încălca dreptul internaţional, transmite marţi dpa.

Marea Britanie a ajutat mult timp Statele Unite în identificarea vaselor suspecte de trafic de droguri, pe baza informaţiilor culese în teritoriile sale de peste mări din regiune.

Aceste informaţii au ajutat Garda de Coastă americană să localizeze ambarcaţiuni, să le aresteze echipajele şi să confişte droguri, au spus sursele citate de CNN.

Însă, de când administraţia Trump a început atacurile aeriene împotriva unor presupuse ambarcaţiuni de trafic de droguri, oficiali britanici au devenit preocupaţi că informaţiile lor ar putea fi folosite pentru desemnarea unor ţinte pentru atacuri despre care ei cred că ar putea fi ilegale.

Numărul celor ucişi în atacurile americane în Caraibe şi Pacific a ajuns la cel puţin 76, notează dpa, citată de Agerpres.

Pauza în furnizarea de informaţii a început acum mai bine de o lună, potrivit CNN, ale cărui surse spun că Marea Britanie împărtăşeşte evaluarea comisarului ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, conform căreia loviturile americane echivalează cu omoruri extrajudiciare.

Aceste relatări ar putea oferi un context stânjenitor pentru reuniunea pe care o vor avea miercuri ministrul de externe britanic Yvette Cooper şi secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la summitul G7 din Canada.

Întrebat despre această pauză, un purtător de cuvânt al Downing Street 10, biroul premierului britanic, nu a negat decizia.

„Nu comentăm în probleme de securitate sau informaţii”, a răspuns oficialul la întrebări repetate.

