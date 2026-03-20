Marea Britanie permite americanilor să-i folosească bazele militare pentru lansarea de atacuri asupra Iranului

Un bombardier B-1 Lancer al Forțelor Aeriene ale SUA decolează de la baza RAF Fairford din sud-vestul Angliei pe 13 martie 2026. Fairford este una dintre cele două baze – alături de baza Diego Garcia din Oceanul Indian – pe care Regatul Unit a autorizat Statele Unite să le utilizeze pentru „operațiuni defensive specifice împotriva Iranului”. Foto: Profimedia

Marea Britanie a aprobat utilizarea bazelor sale de către SUA pentru lansarea de atacuri asupra unor obiective iraniene din Strâmtoarea Ormuz, relatează BBC News.

Guvernul de la Londra permisese anterior forţelor americane să utilizeze bazele britanice pentru operaţiuni menite să împiedice Iranul să lanseze rachete care ar pune în pericol interesele sau vieţile britanicilor, însă, în cadrul unei reuniuni de vineri, miniştrii au convenit că utilizarea bazelor britanice de către SUA ar putea fi extinsă acum pentru a include protejarea navelor din Strâmtoarea Ormuz.

Marea Britanie nu va fi în continuare implicată direct în atacuri, iar guvernul afirmă că „principiile care stau la baza abordării Marii Britanii faţă de conflict rămân neschimbate”.

Un purtător de cuvânt al Downing Street a declarat că miniştrii au convenit vineri că bazele pot fi utilizate acum pentru „operaţiuni defensive ale SUA” care vizează „capacităţile utilizate pentru a ataca navele din Strâmtoarea Ormuz”.

Aceştia adaugă că „miniştrii au subliniat necesitatea unei dezescaladări urgente şi a unei rezolvări rapide a conflictului”.

Editor : B.E.

