Marea Britanie „riscă să-și piardă rolul de conducere în cadrul NATO” dacă nu își majorează cheltuielile pentru apărare

Marea Britanie riscă să-și piardă cea mai înaltă funcție militară din cadrul NATO dacă nu își majorează cheltuielile pentru apărare, potrivit amiralului Keith Blount, care a deținut această funcție până acum câteva luni, scrie The Times. Marea Britanie se află pe penultimul loc într-un clasament al NATO care evaluează statele membre în funcție de măsura în care își îndeplinesc promisiunile de reînarmare.

Amiralul Keith Blount, care a servit mai mult de patru decenii în armata britanică, a declarat că Marea Britanie riscă să devină o „națiune care urmează”, mai degrabă decât una care conduce, fără un plan de apărare și o „cale clară” către îndeplinirea obiectivelor NATO privind cheltuielile și capacitățile.

În primul său interviu de la părăsirea funcției, Blount a declarat pentru The Times că planul guvernului laburist de a atinge 3% din PIB pentru apărare în următoarea legislatură vine „prea târziu”.

Blount a fost comandant suprem adjunct al forțelor aliate pentru Europa, a doua funcție militară ca rang din NATO, până în martie, și s-a retras din armată vinerea trecută.

Marea Britanie deține această funcție în cadrul NATO din 1951, când a fost numit mareșalul Bernard Montgomery, un comandant britanic din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Pierderea acestei funcții în favoarea unor țări precum Franța sau Germania ar reprezenta o pierdere semnificativă de prestigiu pentru Marea Britanie. De obicei, cea mai înaltă funcție este deținută de un ofițer american.

Vorbind de la domiciliul său din sudul Angliei, înconjurat de cutii cu obiecte personale pe care le adus cu sine după ce a părăsit Bruxelles-ul, Blount a declarat: „NATO este o organizație destul de tranzacțională. Cu cât mai multe națiuni contribuie la alianță, cu atât tind să obțină mai mult în schimb.

Marea Britanie este o putere nucleară. Marea Britanie dispune în continuare de acest bastion al reputației și influenței, care este evident pentru întreaga alianță.

Dar dacă celelalte națiuni mai mari din alianță ne depășesc în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de capacitate și respectarea angajamentului privind investițiile în apărare, este firesc ca aliații, ca un ansamblu complet rațional de națiuni, să le considere pe acele națiuni drept cele care merită o influență mai mare.”

Friedrich Merz, cancelarul german, a declarat că forțele armate ale Germaniei ar trebui să devină cea mai puternică armată convențională din Europa. Diplomații germani au afirmat că Berlinul va atinge ținta NATO de 5% „cu mult înainte” de 2035.

Keir Starmer, prim-ministrul în exercițiu, care se așteaptă să continue publicarea planului de investiții în apărare (DIP), amânat de mult timp, săptămâna viitoare, a refuzat să stabilească o cale clară pentru atingerea nivelului de 3%. Obiectivul NATO constă în 3,5% din cheltuielile de bază pentru apărare și 1,5% din cheltuielile legate de apărare până în 2035.

Joi, Starmer a declarat pentru GB News că a avut dreptate să publice DIP înainte de summitul NATO din Turcia, din 7 iulie. El a spus: „Toată lumea înțelege de ce este important să cheltuim banii necesari pentru forțele noastre armate. Și îl vom publica înainte de summitul NATO. Acesta este momentul potrivit pentru publicare.

Planul de investiții în apărare vizează capacitățile de generație următoare, asigurându-se că toate forțele noastre armate sunt complet echipate. Aceasta va reprezenta o sumă suplimentară față de creșterea pe care am pus-o deja în aplicare.”

Ipotezele actuale ale Trezoreriei se bazează pe faptul că Marea Britanie va atinge pragul de 3% abia în 2034-2035. Starmer intenționează să atingă 2,68% din PIB până în 2030.

Blount, în vârstă de 60 de ani, a afirmat că este nevoie de o „cale clară” pentru îndeplinirea obiectivelor NATO privind capacitățile și atingerea pragului de 3,5% până în 2035, precum și că atingerea pragului de 3% în următoarea legislatură ar fi „prea târziu”.



Ar trebui să existe o „evoluție liniară”, mai degrabă decât o „creștere lentă” urmată de un „salt” la final pentru a atinge obiectivele. „Trebuie să accentuați acea curbă cât mai repede posibil”, a spus el.

El a adăugat: „

Nu poți crea capacități din nimic, ca prin magie. Acestea vor fi obținute prin investiții, iar aceste investiții sunt necesare chiar acum. Nu există nicio îndoială în privința asta.”

Blount a afirmat că „în acest moment riscăm” să devenim o „națiune care rămâne în urmă… ceva ce știu că acest guvern nu ar aprecia, și nici armata britanică”.

Marea Britanie se află pe penultimul loc într-un clasament al NATO care evaluează statele membre în funcție de măsura în care își îndeplinesc promisiunile de reînarmare, și pe locul 31 din 32 pe o listă care detaliază progresul fiecărei țări în îndeplinirea cerințelor de capacitate ale alianței.

The Times scrie că singura țară situată sub Marea Britanie este Islanda, care nu dispune de o armată.

Blount a afirmat că „în acest moment nu pare” că Marea Britanie va atinge ținta de 5% până în 2035, nici țintele de capacitate.

El a adăugat: „Reputația de care ne vom bucura în viitor nu va fi moștenită din cea a trecutului. Va trebui să continuăm să investim în toate sensurile în alianță pentru a ne păstra reputația.

Deși, în acest moment, aș spune totuși că Marea Britanie se bucură de o înaltă considerație, nu neg că aceasta este în pericol dacă nu ne angajăm și nu contribuim în continuare așa cum am făcut-o în trecut. Aș evalua menținerea reputației noastre în funcție de îndeplinirea acestor angajamente.”

El a afirmat că, în calitate de națiune lider, se așteaptă ca Marea Britanie să conducă aliații în îndeplinirea acestor obiective cu un „adevărat simț al urgenței”, dar că aceasta nu se ridică la înălțimea așteptărilor, având un Corp Aliat de Reacție Rapidă „condus în mod strălucit”, care se bucură de o „reputație excelentă, dar […] nu dispune de tot ceea ce îi este necesar pentru a fi pregătit de luptă”. El a afirmat că acest corp are nevoie de mijloace de sprijin, precum resurse logistice, și de „capacitatea de a se menține și de a persista în luptă”.

Blount a recunoscut că s-ar putea obține mai multe capacități cu mai puțini bani prin utilizarea noilor tehnologii, dar obiectivele privind capacitățile erau „exigente” și nu puteau fi atinse doar prin economii de eficiență. A existat „necesitatea de a cheltui mai mult și mai repede”, a spus el, iar suma suplimentară de 14 miliarde de lire sterline oferită Ministerului Apărării de către Starmer pentru următorii patru ani „nu reprezintă o sumă uriașă”.

Editor : B.E.