Marea Britanie şi Franţa au bombardat un depozit de arme în Siria. „Ținta a fost lovită cu succes”

Forţele aeriene britanice şi franceze au desfăşurat, sâmbătă seara, o operaţiune comună pentru a bombarda un depozit subteran de arme, despre care se suspecta că a fost folosit anterior de gruparea Statul Islamic, în Siria, a anunţat Ministerul britanic al Apărării, citat de Reuters.

Avioanele occidentale au desfăşurat patrule pentru a împiedica renaşterea grupului militant islamist care a controlat părţi din Siria până în 2019. Analiza informaţiilor a identificat o instalaţie subterană despre care se crede că era folosită pentru depozitarea de arme şi explozibili în munţii din nordul Palmyrei, au afirmat reprezentanţii Marii Britanii.

„Avioanele noastre au folosit bombe ghidate Paveway IV pentru a lovi o serie de tuneluri de acces către instalaţie; în timp ce evaluarea detaliată este în curs de desfăşurare, indicaţiile iniţiale sunt că ţinta a fost lovită cu succes”, a declarat Ministerul britanic al Apărării, într-un comunicat de presă, citat de News.ro.

Marea Britanie a menţionat că zona era „lipsită de orice locuinţe civile” înainte de atac şi că toate avioanele sale s-au întors în siguranţă.

„Această acţiune demonstrează leadershipul Regatului Unit şi determinarea noastră de a sta alături de aliaţii noştri pentru a elimina orice renaştere a Daesh şi a ideologiilor sale periculoase şi violente în Orientul Mijlociu”, a declarat ministrul britanic al Apărării, John Healey, folosind denumirea alternativă pentru Statul Islamic.

Marea Britanie a declarat că a folosit avioane de luptă Typhoon FGR4 pentru a bombarda ţinta, cu sprijinul unui avion cisternă Voyager.

Editor : C.L.B.