Marea Britanie și Germania au semnat un acord de 70 de milioane de dolari pentru sisteme mobile de artilerie

Marea Britanie și Germania au semnat un contract comun de achiziții în valoare de 52 de milioane de lire sterline (70 de milioane de dolari) pentru achiziționarea de sisteme avansate de artilerie montate pe vehicule blindate, care pot trage în mișcare și pot lovi ținte la o distanță de peste 70 km, potrivit unui comunicat al guvernului britanic. Acordul comun accelerează livrarea de echipamente militare către Marea Britanie și Germania, relatează Reuters.

În baza acordului, Marea Britanie va primi platforma avansată RCH 155, Demonstrator de Capacități Timpurii (ECD), iar alte două platforme vor fi trimise în Germania pentru testare comună.

RCH 155 este montat pe vehiculul blindat BOXER și poate:

– trage 8 focuri pe minut în timp ce se deplasează cu viteze de până la 100 km/h;

– lovi ținte în orice direcție fără a-și schimba poziția;

– parcurge 700 km fără realimentare;

– opera cu doar doi membri ai echipajului datorită celei mai recente automatizări.

Sistemul este fabricat de grupul franco-german de apărare KNDS și de compania germană Rheinmetall. Achiziția este destinată să contribuie la programul Platformei Mobile Fires al Armatei Britanice, care caută un succesor pe termen lung pentru capacitatea de artilerie existentă.

Sistemele Archer actuale au fost achiziționate ca soluție intermediară după ce Regatul Unit a transferat tunurile AS90 către Ucraina.

În 2025, Regatul Unit a exportat arme în valoare record de 22 de miliarde de euro, iar guvernul spune că „aceasta nu este încă limita”.

În august, guvernul norvegian a decis să comande fregate din Regatul Unit, iar în iulie, Turcia și Marea Britanie au semnat un acord preliminar pentru avioane Eurofighter, după ce Germania a decis să renunțe la opoziția sa de lungă durată față de vânzarea avioanelor către Ankara.

Editor : M.C