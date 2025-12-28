Live TV

Marea Britanie și Germania au semnat un acord de 70 de milioane de dolari pentru sisteme mobile de artilerie

Data publicării:
Armaments manufacturer Krauss-Maffei Wegmann presents wheeled tank
RCH155. Foto: Profimedia

Marea Britanie și Germania au semnat un contract comun de achiziții în valoare de 52 de milioane de lire sterline (70 de milioane de dolari) pentru achiziționarea de sisteme avansate de artilerie montate pe vehicule blindate, care pot trage în mișcare și pot lovi ținte la o distanță de peste 70 km, potrivit unui comunicat al guvernului britanic. Acordul comun accelerează livrarea de echipamente militare către Marea Britanie și Germania, relatează Reuters.

În baza acordului, Marea Britanie va primi platforma avansată RCH 155, Demonstrator de Capacități Timpurii (ECD), iar alte două platforme vor fi trimise în Germania pentru testare comună.

RCH 155 este montat pe vehiculul blindat BOXER și poate:

– trage 8 focuri pe minut în timp ce se deplasează cu viteze de până la 100 km/h;
– lovi ținte în orice direcție fără a-și schimba poziția;
– parcurge 700 km fără realimentare;
– opera cu doar doi membri ai echipajului datorită celei mai recente automatizări.

Sistemul este fabricat de grupul franco-german de apărare KNDS și de compania germană Rheinmetall. Achiziția este destinată să contribuie la programul Platformei Mobile Fires al Armatei Britanice, care caută un succesor pe termen lung pentru capacitatea de artilerie existentă.

Sistemele Archer actuale au fost achiziționate ca soluție intermediară după ce Regatul Unit a transferat tunurile AS90 către Ucraina.

În 2025, Regatul Unit a exportat arme în valoare record de 22 de miliarde de euro, iar guvernul spune că „aceasta nu este încă limita”.

În august, guvernul norvegian a decis să comande fregate din Regatul Unit, iar în iulie, Turcia și Marea Britanie au semnat un acord preliminar pentru avioane Eurofighter, după ce Germania a decis să renunțe la opoziția sa de lungă durată față de vânzarea avioanelor către Ankara.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2 soldati nord-coreeni prizonieri de razboi, colaj
1
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
2
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte...
Russia Ukraine War
3
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
mirabela gradinaru
4
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating...
ooo
5
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a...
Leonard Doroftei s-a întors în țara în care a fost umilit și numit "cerșetor" și și-a împlinit visul
Digi Sport
Leonard Doroftei s-a întors în țara în care a fost umilit și numit "cerșetor" și și-a împlinit visul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicusor
Nicușor Dan s-a întâlnit cu George Iacobescu, românul care a dezvoltat cartierul financiar al Londrei: „O sursă de inspirație”
militar din marea britanie
Ministrul britanic al apărării anunță o campanie pentru a recruta tineri în armată: „Este o nouă eră în apărare”
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
Zborurile de pe aeroportul din Hanovra au fost perturbate din cauza unor drone neidentificate
APTOPIX Vance
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii Britanii, controlate de politicieni islamiști „în 15 ani”
regele charles face cu mana
Regele Charles, apel la reconciliere și unitate în mesajul său de Crăciun: „Lumea noastră pare să se învârtă din ce în ce mai repede”
Recomandările redacţiei
SEP_CCR_ILUSTRATIE_23_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile...
incendiu
Incendiu puternic în Capitală. Arde un depozit cu materiale sanitare...
augustin zegrean
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala...
brigitte bardot
Brigitte Bardot a murit la 91 de ani. A părăsit lumea cinematografiei...
Ultimele știri
Zeci de autorizaţii de taxi şi atestate profesionale, retrase de Poliţia Transporturi după acţiuni în zona aeroporturilor
Număr crescut de persoane cu arsuri în perioada sărbătorilor. Rogobete: Depășim media Uniunii Europene
Zelenski și Trump se confruntă cu divergențe serioase în privința planului de pace (Reuters)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbări interesante pentru nativii anumitor zodii, începând din 27 decembrie. Influența lui Chiron retrograd
Cancan
Imagini dureroase de la înmormântarea lui Ion Drăgan. Ce gest au făcut colegii pentru el, în semn de 'adio!'...
Fanatik.ro
Alexandru Tudor, împuşcat la Revoluţia din 1989: „A fost la un pas de paralizie!”. Cum i s-a schimbat viaţa
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Undă verde pentru megaproiectul de 1 miliard de euro de lângă București. Spaniolii au rămas șocați: „Cel mai...
Adevărul
Cât de sigur este să faci afaceri cu Putin așa cum vor apropiații lui Trump? „Rusia nu este nici El Dorado...
Playtech
Cât rezistă untura de porc la frigider și ce trebuie să știi dacă vrei să o congelezi
Digi FM
Durere de nedescris pentru o creatoare de conținut. Două dintre fiicele ei au murit subit, la un an distanță...
Digi Sport
Tottenham a spus "DA" pentru transferul lui Radu Drăgușin
Pro FM
Dezvăluiri despre Anna Kournikova și Enrique Iglesias, după nașterea celui de-al patrulea copil al lor...
Film Now
Noi detalii despre moartea lui Michele și Rob Reiner. Cei doi s-au stins la câteva minute după atac, potrivit...
Adevarul
„Coaliția de voință”, între ambiție și iluzie. De ce garanțiile de securitate pentru Ucraina rămân...
Newsweek
Vinul alb sau roșu? Ce e mai sigur de băut la pensie de sărbători. Face bine la sănătate
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Ultima dorință a lui Glenn Close. Actrița a dezvăluit cum își imaginează finalul vieții: „Acolo vreau să mor...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...