Marea Britanie suspendă acordul de restituire a insulelor Chagos către Mauritius

Marea Britanie suspendă procesul de ratificare a acordului prin care cedează suveranitatea arhipelagului Chagos către Insula Mauritius, anunţă miercuri BBC, potrivit News.ro. Arhipelagul Chagos include, în special, o insulă ce găzduieşte o importantă bază militară americano-britanică, iar Donald Trump a criticat aspru acest acord în ultima vreme.

Preşedintele american Donald Trump calificase acest acord drept „o mare prostie”, după ce SUA susţinuseră anterior decizia Regatului Unit de a continua acordul pentru Insulele Chagos.

„Faptul că Regatul Unit renunţă la un teritoriu extrem de important este un act de MARE STUPIDITATE şi se adaugă la o listă foarte lungă de motive de securitate naţională pentru care Groenlanda trebuie achiziţionată”, a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

„Discutăm în prezent aceste preocupări direct cu Statele Unite”, le-a spus deputaţilor ministrul Hamish Falconer, potrivit BBC.

El a precizat că pe perioada discuţiilor cu Statele Unite, Regatul Unit „suspendă” procesul de confirmare legală a acordului de transfer al controlului asupra Insulelor Chagos către Mauritius.

Măsura vine după ce preşedintele american Donald Trump l-a îndemnat pe premierul Sir Keir Starmer să renunţe la acord săptămâna trecută, în ciuda faptului că anterior îşi exprimase sprijinul pentru tratat.

Acordul prevede cedarea de către Marea Britanie a suveranităţii asupra teritoriului către Mauritius şi plata unei sume medii de 101 milioane de lire sterline pe an pentru a închiria înapoi o bază militară comună britanico-americană pe cea mai mare insulă.

Falconer a spus că, deşi SUA şi-au exprimat sprijinul pentru tratatul dintre Marea Britanie şi Mauritius atunci când a fost semnat, anul trecut, „recent a existat o declaraţie a preşedintelui Statelor Unite, care este foarte semnificativă”. El a adăugat: „Avem un proces în curs de desfăşurare în parlament în legătură cu tratatul. Vom readuce acest subiect în parlament la momentul oportun. Facem o pauză pentru discuţii cu omologii noştri americani”.

