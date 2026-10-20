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Marea Britanie trimite avioane de luptă Typhoon în Arabia Saudită, după intensificarea atacurilor Houthi. Ce misiune vor avea

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Cosford, UK, Sunday 14th June 2026; an RAF Typhoon of the RAF Typhoon Display Team, and flown by Flt Lt Tom Nation, participates in the flying display of the 2026 RAF Cosford Airshow. Credit JTW Aviation Images / Alamy Live News.
Avion de luptă Typhoon al Forțelor Aeriene Regale britanice. Foto: Profimedia Images
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Marea Britanie va desfăşura avioane de luptă pentru misiuni „defensive”, cu scopul de a ajuta Arabia Saudită să se protejeze împotriva atacurilor lansate de gruparea Houthi asupra teritoriului său, a anunţat marţi Ministerul britanic al Apărării.

Aceste misiuni vizează „să contribuie la protejarea oraşelor saudite şi a infrastructurilor naţionale critice împotriva atacurilor aeriene, prin mobilizarea avioanelor de luptă Typhoon ale Royal Air Force”, dar aceste aparate „nu vor efectua niciun atac ofensiv împotriva Houthi”, a precizat ministerul într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Londra va pune, de asemenea, la dispoziţia Riadului un avion A400M al Forţelor Aeriene Regale „pentru a facilita transportul echipamentelor de apărare” pe teritoriul ţării şi va detaşa consilieri militari britanici la Statul Major saudit.

„Atacurile neîncetate ale Houthi împotriva aliatului nostru, Arabia Saudită, sunt absolut josnice. Faptul că vizează în special aeroportul din Riad demonstrează până la ce extreme sunt dispuşi să recurgă Houthi pentru a agrava situaţia din regiune”, a declarat ministrul apărării, Wes Streeting, citat în comunicat.

Londra oferea deja sprijin logistic Riadului, prin desfăşurarea de echipamente de apărare aeriană împotriva atacurilor cu rachete şi drone, precum şi prin punerea la dispoziţie a unor avioane de realimentare în zbor pentru aeronavele saudite care desfăşoară operaţiuni defensive împotriva acestor atacuri.

Regatul Saudit este ţinta unor atacuri aproape zilnice din partea grupării Houthi, susţinute de Iran, împotriva aeroporturilor, instalaţiilor energetice şi obiectivelor militare. În ultimele zile, atacurile au atins o intensitate fără precedent, în special la aeroportul din Riad, închis în urma unui atac din 10 octombrie care a provocat 13 morţi şi sute de răniţi, cel mai grav bilanţ de pe teritoriul saudit din ultimii 10 ani.

Editor : M.I.

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