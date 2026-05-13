Live TV

Marea Britanie trimite drone, avioane de luptă și o navă de război pentru securizarea Strâmtorii Ormuz

Data publicării:
Strâmtoarea Ormuz
Strâmtoarea Ormuz Foto: Profimedia

Marea Britanie a anunţat marţi că va contribui cu echipamente autonome de vânătoare de mine, avioane de luptă Typhoon şi nava de război HMS Dragon la o misiune multinaţională de securizare a transportului prin Strâmtoarea Ormuz.

Anunţul a fost făcut de ministrul apărării, John Healey, în timpul unui summit în format virtual cu peste 40 de omologi din alte state implicate în misiune, despre care Healey a spus că va deveni operaţională atunci când condiţiile o vor permite, transmite Reuters preluată de Agerpres.

„Împreună cu aliaţii noştri, această misiune multinaţională va fi defensivă, independentă şi credibilă”, a afirmat el într-un comunicat.

Citește și: UE ar putea extinde misiunea navală Aspides până în Strâmtoarea Ormuz, după încheierea războiului din Orientul Mijlociu

Contribuţia britanică va fi sprijinită printr-un nou fond de 115 milioane de lire sterline (155,53 milioane de dolari) pentru drone vânătoare de mine şi sisteme antidrone, Londra încercând să asigure transporturile comerciale de angajamentul său faţă de libertatea de navigaţie în contextul tensiunilor regionale crescute.

Pachetul va include sisteme autonome de detecţie şi eliminare de mine maritime, bărci-drone de mare viteză, avioane Typhoon pentru patrule aeriene şi nava HMS Dragon, un distrugător aflat deja în drum spre Orientul Mijlociu.

Marea Britanie are deja desfăşuraţi peste 1.000 de militari în regiune în cadrul operaţiunilor defensive actuale, inclusiv echipe antidrone şi escadrile de avioane de vânătoare.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
1
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
Administratia Prezidentiala 112
2
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Zelenskyy visit
3
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută artificial în...
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”
Digi Sport
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ormuz
UE ar putea extinde misiunea navală Aspides până în Strâmtoarea Ormuz, după încheierea războiului din Orientul Mijlociu
Pasager avion
FT: Companiile aeriene reduc prețurile pentru a atrage clienții care vor să rezerve vacanțe, dar sunt îngrijorați de prețul kerosenului
profimedia-1079234203
Arabia Saudită a atacat, în secret, Iranul, pe fondul escaladării conflictului din Golf. EAU au avut misiuni similare, relata WSJ luni
photo-collage.png - 2026-04-01T231614.696
Criză politică și în Marea Britanie: Keir Starmer, contestat de propriul partid. Patru miniștri au demisionat deja
nave in strâmtoarea ormuz
Irakul și Pakistanul au încheiat acorduri energetice cu Iranul, în timp ce Teheranul își consolidează controlul asupra Strâmtorii Ormuz
Recomandările redacţiei
nicusor dan si volodimir zelenski si mark rutte
Summitul B9. Cel mai important eveniment diplomatic organizat la...
bani si cos cu alimente
Rata anuală a inflaţiei în aprilie a fost 10,7% (INS)
Trump Putin
„Un ofițer KGB, specialist în manipulare”. Cum explică primul premier...
BSDA 2026. Inquam Photos George Calin
Începe BSDA 2026, expoziția care aduce în România cele mai noi...
Ultimele știri
Același robinet, facturi diferite: Cât costă apa în România, în funcție de județ
Taxele vamale afectează comerţul global cu vin în 2025, în timp ce România îşi creşte producţia, arată OIV
Donald Trump îi va cere lui Xi Jinping să „deschidă” China pentru companiile americane
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii binecuvântate de Univers pe 13 mai 2026. O zi rară care le aduce curaj, succes și claritate
Cancan
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
Fanatik.ro
Câți bani au făcut ”băieții deștepți” care au trucat pozele cu Nicușor Dan. Le-a crescut profitul cu 245.000%...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Ce lovitură a dat provincia în 2026 și cum le-a redus la tăcere pe FCSB, Rapid și Dinamo. De când nu s-a mai...
Adevărul
Experimentul Netflix care îți dă peste cap obiceiurile: serialul cu 8 episoade pe care le poți vedea în orice...
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
Reacție surprinzătoare la apariția lui Ilie Bolojan, de mână cu iubita, în Oradea, după pierderea puterii. Au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Olandezii anunță: ”Dennis Man, pe picior de plecare de la PSV!”. Suma vehiculată e uriașă
Pro FM
Când este Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu evoluează în a două semifinală
Film Now
Alejandra Silva, imagini rare cu copiii și mesaj emoționant de Ziua Mamei: „Femeile țin lumea unită în moduri...
Adevarul
Trenul „Leon” fabricat la Electroputere Pașcani va transporta astronauți și experți aerospațiali, la 45 de...
Newsweek
Care pensionari primesc între 480 și 630 lei în plus la pensie? În ce județe se dau mai mulți bani?
Digi FM
Orașul din România în care oamenii ar putea plăti doar 1 leu pe zi pentru transportul public. Când ar urma să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Trei motive pentru care câinele vrea să doarmă în patul tău. Nu este vorba doar de confort
Film Now
"M-a pus în pat lângă acest bărbat foarte cunoscut, care era dezbrăcat". Actrița care a trăit un episod...
UTV
Câți bani au lăsat invitații la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. La eveniment au participat 250 de...