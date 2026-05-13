Marea Britanie trimite drone, avioane de luptă și o navă de război pentru securizarea Strâmtorii Ormuz

Marea Britanie a anunţat marţi că va contribui cu echipamente autonome de vânătoare de mine, avioane de luptă Typhoon şi nava de război HMS Dragon la o misiune multinaţională de securizare a transportului prin Strâmtoarea Ormuz.

Anunţul a fost făcut de ministrul apărării, John Healey, în timpul unui summit în format virtual cu peste 40 de omologi din alte state implicate în misiune, despre care Healey a spus că va deveni operaţională atunci când condiţiile o vor permite, transmite Reuters preluată de Agerpres.

„Împreună cu aliaţii noştri, această misiune multinaţională va fi defensivă, independentă şi credibilă”, a afirmat el într-un comunicat.

Contribuţia britanică va fi sprijinită printr-un nou fond de 115 milioane de lire sterline (155,53 milioane de dolari) pentru drone vânătoare de mine şi sisteme antidrone, Londra încercând să asigure transporturile comerciale de angajamentul său faţă de libertatea de navigaţie în contextul tensiunilor regionale crescute.

Pachetul va include sisteme autonome de detecţie şi eliminare de mine maritime, bărci-drone de mare viteză, avioane Typhoon pentru patrule aeriene şi nava HMS Dragon, un distrugător aflat deja în drum spre Orientul Mijlociu.

Marea Britanie are deja desfăşuraţi peste 1.000 de militari în regiune în cadrul operaţiunilor defensive actuale, inclusiv echipe antidrone şi escadrile de avioane de vânătoare.

