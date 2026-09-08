Marea Britanie trimite rachete Patriot Ucrainei înainte de iarnă. Pachet militar de 116 milioane de lire pentru apărarea aeriană

Marea Britanie pregătește un nou pachet important de sprijin militar pentru Ucraina, înaintea sezonului rece. Londra va contribui cu 100 de milioane de lire sterline (116 milioane de euro) pentru nevoile militare urgente ale Ucrainei, inclusiv rachete Patriot și alte echipamente de apărare aeriană, în contextul în care Kievul se pregătește pentru intensificarea atacurilor rusești în această iarnă, a anunțat marți Guvernul britanic.

Finanțarea va fi canalizată prin Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei (PURL) a NATO, care permite aliaților să finanțeze arme și echipamente identificate de Ucraina ca fiind urgente. Pachetul va include, de asemenea, sprijin pentru alte capacități militare, livrările fiind preconizate înainte de venirea iernii.

Anunțul a fost făcut cu câteva ore înainte ca ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, să prezideze prima sa reuniune a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei la Ramstein, scrie Euractiv.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat de câteva săptămâni livrări mai rapide de rachete Patriot. El a estimat că forțele sale au nevoie de 300 de rachete interceptoare pentru a face față iernii, în contextul în care Rusia bombardează țara în atacuri neîncetate.

Guvernul său a depus săptămâna trecută o nouă cerere de finanțare a apărării aeriene prin intermediul împrumutului de sprijin al UE, incluzând sistemele PAC-3 Patriot fabricate în SUA.

Marea Britanie va furniza, de asemenea, zeci de mii de proiectile de artilerie cu rază lungă de acțiune, cu finanțare din partea Regatului Unit, Germaniei, Danemarcei, Lituaniei, Țărilor de Jos, Norvegiei și Suediei. Regatul Unit a livrat deja Ucrainei proiectile de artilerie de calibru mare.

Separat, Regatul Unit își menține angajamentul de a livra Ucrainei, în acest an, peste 120.000 de drone, inclusiv drone de interceptare, de recunoaștere și de atac. Până în prezent, au fost livrate aproximativ 25.000.

Noul pachet se adaugă sprijinului mai amplu acordat de Marea Britanie, care include planuri de facilitare a producției locale ucrainene de rachete Storm Shadow și un nou acord privind capacitățile militare în domeniul inteligenței artificiale.

Editor : M.C