Marea Britanie va conduce o coaliție pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz (The Times)

Abu Musa Island in the Persian Gulf, Hormozgan, Iran - 24 Oct 2024
Imagine aeriană a strâmtorii Ormuz. Foto: Profimedia Images

Marina Regală Britanică va conduce o „Coaliție Ormuz” pentru redeschiderea acestei strâmtori strategice, relatează The Times.

Marea Britanie va trimite nave de deminare alături de marinele americane și franceze, au declarat oficialii britanici pentru publicație. Unele dintre aceste nave ar putea fi autonome.

Marea Britanie s-a oferit, de asemenea, să găzduiască un summit pentru cele peste 30 de națiuni care au semnat o declarație comună prin care se angajează să depună „eforturi adecvate” pentru a asigura transportul maritim, relatează Politico.

Peste 30 de țări, printre care Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit, Franța, Germania, Italia și Țările de Jos, au semnat o declarație comună prin care se angajează să depună „eforturi adecvate” pentru a asigura securitatea acestei importante rute comerciale.

Un oficial britanic, care a dorit să rămână anonim, a declarat marți că Marea Britanie dorește să contribuie la „formarea acestei coaliții și la crearea unui impuls” pentru a „deschide o rută sigură prin Strâmtoarea Ormuz și a oferi această siguranță transportului maritim comercial”.

Aceștia au adăugat că cooperarea dintre partenerii cu viziuni similare ar include o conferință pe tema securității, care ar putea avea loc la Londra sau la Portsmouth, sediul Marinei Regale de pe coasta de sud a Angliei.

Șeful NATO, Mark Rutte, și premierul britanic Keir Starmer par acum să conducă eforturile de reluare a traficului prin strâmtoare, în ciuda scepticismului manifestat de alți aliați.

Același oficial britanic a discutat opțiunile pentru securizarea strâmtorii, cum ar fi desfășurarea de sisteme autonome de detectare a minelor de pe o navă-mamă din Golf, recunoscând totodată că acest lucru nu ar fi posibil atâta timp cât nivelul actual al ostilităților continuă.

