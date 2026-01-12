Live TV

Video Marea Britanie va înarma Kievul cu noi rachete cu rază lungă de acțiune. Detalii despre „Proiectul Nightfall”

Data publicării:
Ballistic missile flying with a trail of fire and smoke
Rachetă balistică. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Escaladarea lui Putin „Un alt motiv de îngrijorare pentru Rusia”

Marea Britanie a declarat că va dezvolta noi rachete balistice tactice pentru Ucraina, capabile să lovească ținte aflate la o distanță de peste 500 de kilometri și să transporte o ogivă explozivă de 200 kg, în efortul de a menține Kievul „în luptă” în timp ce continuă să respingă agresiunea rusă. Proiectul, denumit „Project Nightfall”, a fost anunțat duminică de Ministerul Apărării din Marea Britanie și are ca scop să pună în mâinile ucrainienilor ceea ce Londra a numit „arme de ultimă generație” în războiul lor împotriva Rusiei, relatează TVPWorld.

„În cadrul Proiectului Nightfall, Marea Britanie a lansat o competiție pentru dezvoltarea rapidă a unor rachete balistice lansate de la sol, cu o rază de acțiune de peste 500 de kilometri și concepute pentru a funcționa pe câmpuri de luptă cu grad ridicat de pericol și interferențe electromagnetice puternice”, a declarat ministerul într-un comunicat.

Fiecare rachetă Nightfall va transporta o ogivă convențională cu exploziv puternic de 200 kg și va costa nu mai mult de 800.000 de lire sterline (920.800 euro) pe unitate. Marea Britanie intenționează să producă până la 10 sisteme de rachete pe lună, a declarat ministerul.

Acesta a adăugat că proiectul va fi atribuit unui număr de trei echipe din industrie, fiecare dintre acestea urmând să primească un contract de dezvoltare în valoare de 9 milioane de lire sterline (10,36 milioane de euro) pentru a proiecta, dezvolta și livra primele trei rachete în termen de 12 luni pentru testare.

Rachetele vor putea fi lansate de pe o serie de vehicule, vor putea trage mai multe salve în succesiune rapidă și se vor retrage în câteva minute. Potrivit Ministerului britanic al Apărării, acest lucru va permite forțelor ucrainene să lovească ținte militare înainte ca Rusia să poată răspunde.

Escaladarea lui Putin

Anunțul proiectului vine la câteva zile după ce Rusia a folosit noua sa rachetă hipersonică Oreșnik pentru a lovi un oraș ucrainean situat la aproximativ 60 de mile de granița cu Polonia. Liderii europeni au condamnat atacul ca fiind o „escaladare clară”.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că Marea Britanie este hotărâtă să înarmeze Ucraina cu arme avansate, întrucât aceasta rezistă atacurilor rusești.

„Atacurile din noaptea de joi arată că președintele rus Vladimir Putin crede că poate acționa cu impunitate, țintind zone civile cu arme avansate”, a spus Healey, referindu-se la atacul cu racheta Oreșnik. „În loc să negocieze serios pacea, el escaladează serios războiul său ilegal”, a adăugat el.

Healey, care se afla în Ucraina în momentul atacului, a declarat: „A fost un moment grav și o amintire dură a barajului de drone și rachete care loveau ucrainenii în condiții de temperaturi sub zero grade.”

„Un alt motiv de îngrijorare pentru Rusia”

Luke Pollard, ministrul britanic al Apărării și Industriei, a declarat că rachetele „vor menține Ucraina în luptă” și vor da Rusiei „un alt motiv de îngrijorare”.

„În 2026, vom continua să fim alături de Ucraina”, a spus Pollard, adăugând: „Le furnizăm echipamente pentru a-i menține în luptă astăzi, în timp ce lucrăm pentru a asigura pacea mâine”.

Ucraina se confruntă cu cea mai gravă criză de iarnă de până acum, în contextul războiului de aproape patru ani al Moscovei, atacurile rusești neîncetate asupra infrastructurii energetice lăsând milioane de oameni fără energie electrică, căldură sau apă, în condiții de temperaturi sub zero grade și întreruperi de curent pe scară largă.

