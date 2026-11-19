Regatul Unit va furniza Ucrainei peste 1.000 de drone de atac cu rază lungă de acțiune, unele capabile să lovească ținte rusești aflate la peste 1.000 de kilometri distanță. Noul pachet de sprijin militar, în valoare de 260 de milioane de lire sterline, urmează să fie anunțat joi de premierul britanic Andy Burnham, în cadrul reuniunii Coaliției Voinței de la Berlin, relatează dpa și Agerpres.

Dronele vor permite forțelor ucrainene să atace obiective militare rusești situate mult dincolo de linia frontului, inclusiv instalații de producție militară.

Unele dintre acestea pot parcurge distanțe de peste 1.000 de kilometri, echivalentul distanței dintre Londra și Berlin, și pot transporta focoase de mare putere, capabile să distrugă complet țintele dintr-o singură lovitură.

Premierul britanic: Sprijinul pentru Ucraina nu va slăbi

„Faptul că aruncă milioane de ucraineni în frigul iernii, privându-i de căldură şi confort, nu-l va ajuta pe Putin să câştige acest război, ci va face să ne întărească hotărârea de a sprijini Ucraina”, a afirmat premierul britanic Andy Burnham.

„De aceea sunt hotărât ca Regatul Unit să facă tot ce poate pentru a se asigura că Ucraina este capabilă să se apere împotriva avalanşei de atacuri din partea Rusiei şi a loviturilor sistematice asupra infrastructurii naţionale critice”, a declarat Burnham.

„În cadrul Coaliţiei Voinţei, prietenii şi partenerii Ucrainei vor afirma clar că sprijinul nostru ferm faţă de Ucraina nu va slăbi şi că suntem uniţi ca întotdeauna în efortul de a asigura o pace justă şi durabilă, care să pună capăt acestui război fără sens şi să garanteze că conflictul nu va reveni pe continentul european”, a adăugat prim-ministrul britanic.

Reuniunea de la Berlin are loc în contextul în care președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească în China cu omologii săi rus și chinez, Vladimir Putin și Xi Jinping.

Trump a declarat anterior că intenționează să discute cu cei doi lideri despre limitarea armamentului nuclear și încheierea războiului din Ucraina.

Între timp, Ucraina a atacat în această săptămână rafinării de petrol din sudul Rusiei și podul Kerci, care leagă peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Rusia, de teritoriul rus.

La rândul lor, forțele ruse și-au intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, încercând să perturbe alimentarea cu energie electrică înainte de venirea iernii.

Marea Britanie consolidează apărarea Ucrainei împotriva atacurilor rusești

Pe lângă dronele de atac cu rază lungă de acțiune, Regatul Unit furnizează Ucrainei drone maritime și logistice, care contribuie inclusiv la aprovizionarea trupelor de pe linia frontului cu sânge pentru transfuzii și echipamente frigorifice pentru depozitarea materialelor medicale.

Rachetele ușoare multifuncționale livrate de autoritățile britanice începând de luna trecută s-au dovedit eficiente împotriva dronelor rusești cu motor cu reacție.

Potrivit Downing Street, Ucraina reușește în prezent să doboare aproape 70% dintre aceste drone, comparativ cu aproximativ 30% la începutul lunii septembrie.

Regatul Unit a anunțat în această săptămână și un sprijin suplimentar pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei, după ce a impus sancțiuni împotriva celor zece principali producători de petrol din Rusia.

„Preşedintele Putin foloseşte iarna ca armă în Ucraina”, a declarat ministrul britanic al apărării, Wes Streeting.

„Transformăm angajamentul ferm faţă de Ucraina în capacităţi care vor contribui la apărarea împotriva atacurilor barbare ale Rusiei asupra civililor”, a adăugat acesta.

„Linia frontului din Ucraina este prima linie de apărare a libertăţii şi democraţiei, iar noi vom fi alături atât timp cât va fi nevoie”, a subliniat ministrul britanic.

Editor : Ș.A.