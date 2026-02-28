„Marea încercare a istoriei a sosit”, anunță Ministerul iranian de Externe

„Marea încercare a istoriei a sosit”, a declarat Ministerul iranian de Externe într-o declarație lungă ca răspuns la atacurile de sâmbătă ale Israelului și SUA asupra Iranului. MAE iranian a acuzat Statele Unite că au lansat din nou un atac în timp ce cele două părți se aflau în negocieri, așa cum s-a întâmplat și înainte de războiul din iunie.

„Poporul iranian este mândru că a făcut tot posibilul pentru a preveni războiul”, scrie în declarația citată de The New York Times. „Așa cum eram pregătiți pentru negocieri, suntem mai pregătiți ca niciodată să apărăm națiunea iraniană.”

Ministerul de Externe iranian a îndemnat Consiliul de Securitate al ONU „să ia măsuri imediate pentru a combate încălcarea păcii și securității internaționale din cauza agresiunii militare evidente a Statelor Unite și a regimului sionist împotriva Iranului”. „Istoria dovedește că iranienii nu s-au predat niciodată în fața agresiunii străine”, a afirmat ministerul „Și de data aceasta, răspunsul națiunii iraniene va fi decisiv și îi va face pe agresori să regrete actul lor criminal”.

A treia rundă de negocieri indirecte privind programul nuclear între Iran și SUA a avut loc acum două zile, pe 26 februarie, la Geneva, fără a se înregistra vreun progres semnificativ.

Iranul și SUA au mai organizat cinci runde de negocieri în luna mai a anului trecut, fără a se înregistra progrese, iar a șasea rundă, programată pentru iunie 2025, a fost anulată după ce Israelul a lansat atacuri surpriză asupra unor ținte iraniene, declanșând un conflict de 12 zile în care SUA a lovit trei obiective nucleare iraniene cheie.

Israelul și SUA au lansat sâmbătă dimineață ceea ce ministrul Apărării de la Tel Aviv a numit „un atac preventiv” asupra Iranului. Donald Trump a confirmat, într-un video publicat pe Truth Social, implicarea Americii și a spus că obiectivul este protejarea SUA prin „eliminarea ameninţărilor iminente din partea regimului iranian”. Ayatollahul Khamenei nu s-ar afla la Teheran, unde au fost raportate mai multe explozii. Atacul, desfășurat sub numele „Roaring Lion” (Răgetul Leului, n.r.), care a avut loc după ce Israelul și Iranul s-au angajat într-un război aerian de 12 zile în iunie 2025, vine în urma avertismentelor repetate ale SUA și Israelului că vor lovi din nou dacă Iranul va continua programele sale nucleare și balistice. Operațiunea este prevăzută să dureze mai multe zile. Departamentul de război al SUA vorbește despre operațiunea „Epic Fury”.

Editor : B.E.