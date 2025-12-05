Marea necunoscută a Kremlinului. Ce dezvăluie negocierile SUA-Rusia despre starea de spirit a lui Putin și intențiile sale în Ucraina

După aproape patru ani de la începutul războiului din Ucraina, în ciuda pierderilor uriașe suferite de Rusia pe câmpul de luptă și pe plan economic, președintele rus Vladimir Putin pare convins că poate obține victoria și că acum nu este momentul să se oprească. Ce alte lucruri ne dezvăluie ultima rundă de negocieri despre starea de spirit a lui Putin și intențiile sale în privința conflictului din Ucraina?

Pentru început, este clar că Putin nu este pregătit să semneze un acord de pace – cel puțin, nu acum. Și, cu siguranță, nu vrea să accepte condițiile care i-au fost oferite până în acest moment.

„Nu s-a ajuns încă la nicio variantă de compromis”, a spus consilierul rus pe politică externă, Iuri Ușakov, după cinci ore de discuții purtate la Moscova între Putin, trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner.

Faptul că nu s-a ajuns la niciun compromis nu este o surpriză, având în vedere poziția intransigentă pe care a adoptat-o liderul de la Kremlin în ultimul timp.

Putin a condamnat guvernul de la Kiev, pe care l-a numit o „juntă criminală”, i-a acuzat pe liderii europeni că încearcă să saboteze eforturile de încheiere a războiului și a ținut mereu să scoată în evidență faptul că Rusia deține inițiativa pe câmpul de luptă.

Posturile de televiziune din Rusia l-au arătat de mai multe ori pe Putin îmbrăcat în uniformă militară, în timp ce verifică hărți cu linia frontului și se laudă cu presupuse victorii obținute de armata rusă pe câmpul de luptă din Ucraina care au fost dezmințite de autoritățile de la Kiev și de mulți observatori internaționali.

„Putinmobilul” gonește cu viteză maximă pe calea războiului

Putin vrea să pară un lider pe care nimic nu îl va opri în încercarea de a-și atinge obiectivele. Este ca o mașină fără frâne, volan și marșarier: un vehicul care gonește cu viteză maximă pe autostradă, scrie BBC.

După patru ani de război, nu a apărut încă niciun semn că „Putinmobilul” s-ar putea opri sau întoarce din drum prea curând. Președintele rus vrea ca adversarii lui să creadă că nimic și nimeni nu îl poate forța să schimbe direcția: nici liderii europeni, nici administrația Trump și nici președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Totuși, mașinile trebuie alimentate constant cu combustibil ca să poată continua să funcționeze, la fel cum o țară trebuie alimentată constant cu bani ca să poată continua un război.

În ciuda sancțiunilor, guvernul rus are în continuare capacitatea de a finanța războiul din Ucraina, însă presiunea economică este din ce în ce mai mare: veniturile din exporturile de petrol și gaze sunt în scădere, iar deficitul bugetar este în creștere.

Chiar și Putin a recunoscut că există probleme, pe care le-a numit „dezechilibre” în economie. „În câteva sectoare, producția nu doar că nu a crescut, dar chiar a scăzut”, a spus Putin săptămâna aceasta. „Ne mulțumesc astfel de tendințe? Nu.”

Marea necunoscută este: când va veni momentul (dacă va veni vreodată) când îngrijorările economice ale Kremlinului vor începe să influențeze planurile lui Putin pe câmpul de luptă?

