Marele jaf auto din Noua Zeelandă: 97 de mașini au fost furate la adăpostul măsurilor de izolare

Un jaf auto de proporții a avut loc în Noua Zeelandă în perioada măsurilor de izolare, informează BBC. Un grup de hoți a acționat profitând de liniștea creată de măsurile de izolare impuse de autorități și a furat 97 de mașini.

Hoții au vizat parcarea companiei de închirieri auto Jucy din Auckland. Zeci de mașini erau aliniate, iar cheile se aflau înăuntru. Autorii furtului au tăiat gardul pentru a ajunge lângă mașini, apoi au ridicat poarta de la intrare din balamale și au început să scoată mașinile.

Noua Zeelandă se afla într-o perioadă de carantină strictă, deși jaful a fost ușor de comis. De fapt, a fost atât de ușor încât hoții s-au întors a doua oară după alte mașini. Apoi a treia oară. Până la urmă, au furat 97 de mașini.

"A fost ca o lovitură în piept, să fiu sincer", a spus Tom Ruddenklau, angajat al companiei Jucy. "Nu ne-a venit să credem că atunci când toată lumea încerca să contribuie cu ceva și să-și ajute apropiații, alții comiteau un asemenea furt".

Angajații Jucy nu au realizat furtul până când nu au fost contactați de poliție. Mașinile fuseseră lăsate într-o parcare și nimeni nu le verificase timp de câteva zile.

Cum au fost găsite mașinile

Drumurile din Noua Zeelandă erau goale din cauza măsurilor de izolare, însă poliția patrula în mod obișnuit. "Am realizat că ceva este în neregulă", a declarat inspectorul de poliție Matt Srhoj pentru BBC. "Mașinile au trezit suspiciuni din cauza felului în care erau conduse și le-am urmărit".

"Când am găsit mai multe mașini Jucy în condiții neobișnuite am presupus că au fost furate și am alertat compania", a adăugat Srhoj.

Comunitatea a venit în sprijinul companiei

Situația și-a găsit rezolvarea după ce comunitatea a sărit în ajutorul companiei. În timpul măsurilor de izolare, Jucy oferise autorulote cu toaletă și dus oamenilor care nu aveau un loc în care să-și petreacă perioada de carantină. Totodată, compania folosite o parte din mașinile sale pentru a livra mâncare.

Astfel, Jucy a primit spatii publicitare gratuite pentru a anunța jaful și oamenii au raportat poliției de câte ori au găsit anunțuri online cu mașini aflate la vânzare la prețuri neobișnuit de mici.

Treptat, majoritatea mașinilor au fost recuperate. 85 de mașini au fost recuperate până acum, iar 29 de oameni arestați în legătură cu jaful. Inspectorul Shroj s-a declarat încrezător că vor recupera și celelalte 12 mașini care lipsesc.

