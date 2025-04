Marele regizor Pedro Almodovar îl face praf pe Trump într-un discurs la New York: „Vei rămâne în istorie ca o catastrofă”

Marele regizor spaniol Pedro Almodovar a lansat un atac dur împotriva președintelui american Donald Trump, în timp ce accepta un premiu la New York. Pedro Almodovar nu și-a ascuns părerea despre Donald Trump atunci când a acceptat cel de-al 50-lea premiu anual Chaplin atribuit de Film at Lincoln Center, care i-a fost decernat luni seară, în Manhattan, informează revista Variety. Luni seara, pe scena Lincoln Center, el a declarat că a fost indecis dacă să călătorească în SUA pentru a-și ridica premiul Chaplin. „M-am îndoit că era potrivit să vin într-o țară condusă de o autoritate narcisistă, care nu respectă drepturile omului”, a spus el.



În timp ce renumitul cineast spaniol își exprima recunoștința pentru acest premiu în sala de spectacole Alice Tully Hall, el a declarat: „Am avut îndoieli că era potrivit pentru mine să vin într-o țară condusă de o autoritate narcisistă, care nu respectă drepturile omului. Trump și prietenii săi, milionari și oligarhi, nu ne pot convinge că realitatea pe care o vedem cu ochii noștri este opusul a ceea ce trăim, oricât de mult ar răstălmăci cuvintele, susținând că ele înseamnă contrariul a ceea ce fac. Imigranții nu sunt infractori. Rusia a fost cea care a invadat Ucraina”.

„Vei rămâne în istorie drept cea mai mare greșeală a timpurilor noastre”

„Donald Trump, îți vorbesc acum și sper că vei auzi ce am să îți spun”, a continuat Pedro Almodovar. „Vei rămâne în istorie drept cea mai mare greșeală a timpurilor noastre. Naivitatea ta este comparabilă doar cu violența ta. Vei rămâne în istorie ca unul dintre cele mai mari prejudicii aduse umanității... Vei rămâne în istorie ca o catastrofă”.



Pedro Almodovar a vorbit, de asemenea, despre drepturile persoanelor trans care sunt amenințate de administrația Trump și a vorbit despre evenimentele din prima parte a vieții sale care l-au ajutat să se formeze ca regizor.

Crescând în timpul fascismul lui Francisco Franco, Almodovar a spus că filmele i-au oferit o formă de evadare. Pe măsură ce țara sa natală, Spania, a îmbrățișat idealurile democratice la sfârșitul anilor '70 și începutul anilor '80, el a avut șansa de a se afirma ca regizor.



„Este imposibil de explicat ce a însemnat acel sentiment de libertate absolută pentru un tânăr care dorea să facă filme”, a spus cineastul spaniol.



El a menționat, de asemenea, pana de curent care a afectat luni țara sa natală: „Sunt foarte îngrijorat de ceea ce se întâmplă în prezent în Spania. După cum probabil știți, există o pană de curent care afectează întreaga țară. Așa că gândurile mele sunt alături de toți cei afectați de această situație”.



Dua Lipa, John Turturro, John Waters, Rossy de Palma și Mikhail Baryshnikov (care a dansat flamenco în loc de baletul clasic care l-a făcut celebru) s-au numărat printre prezentatorii distincției decernate luni seară, care a fost acordată în anii trecuți unor personalități de marcă, precum Bette Davis și Cate Blanchett.



Martin Scorsese, Tilda Swinton și Antonio Banderas au prezentat omagii preînregistrate.



Pentru Pedro Almodovar, gala de luni seară a reprezentat și o bună ocazie pentru a reveni în spațiul care a marcat multe dintre cele mai mari triumfuri artistice ale sale. Unele dintre cele mai bune filme ale lui, inclusiv 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' și 'Todo sobre mi madre', au fost proiectate la Festivalul de Film de la New York, care este organizat de Film at Lincoln Center.



El a ales chiar să filmeze o scenă-cheie din cel mai recent film al său, 'The Room Next Door', în holul din fața sălii de spectacole Alice Tully Hall, unde a acceptat premiul Chaplin.



„Cei de aici mi-au apreciat munca și m-au apreciat pe mine, ca persoană”, a declarat cineastul spaniol.

Editor : Marina Constantinoiu