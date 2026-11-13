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Mari orașe europene cer interzicerea totală a filtrelor de țigări în UE: „E una dintre cele mai mari fraude din istorie”

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Foto: Getty Images
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„Nu există țigări sigure”

Marile orașe din Europa vor ca UE să interzică vânzarea filtrelor pentru țigări, argumentând că aceste elemente din plastic nu aduc niciun beneficiu pentru sănătate și reprezintă cea mai importantă cauză a deșeurilor urbane, relatează Politico.

Bruxelles, Munchen, Dublin și Genova se numără printre orașele care s-au alăturat campaniei „No (Plastic) Filter”, o inițiativă promovată de guvernul olandez, împreună cu autoritățile locale, cele responsabile cu gestionarea apei și organizațiile ecologiste.

Acestea susțin că sistemele UE de „responsabilitate extinsă a producătorului” - norme care obligă companiile producătoare de tutun să suporte costurile curățării - nu au reușit să reducă poluarea cauzată de filtrele de țigări și că este necesară o interdicție totală.

„Mucurile de țigară reprezintă un procent uluitor de 30% din totalul deșeurilor din orașul Bruxelles. Aceste deșeuri nu numai că afectează și degradează peisajul urban, dar curățarea lor reprezintă o povară extraordinară pentru echipele noastre de salubritate”, a declarat pentru Politico consilierul municipal responsabil cu curățenia publică, Anas Ben Abdelmoumen.

Și alte orașe din Belgia, Germania, Cehia, Ungaria și Lituania s-au alăturat, de asemenea, campaniei, care survine într-un moment crucial, pe fondul revizuirii de către UE a două legi importante care ar putea duce la interzicerea filtrelor de țigări - sau cel puțin a plasticului pe care îl conțin.

Revizuirea Directivei privind produsele din tutun de către Comisia Europeană reprezintă o oportunitate de a interzice filtrele de țigări, susțin activiștii. Dacă această măsură nu va fi suficientă, viitoarea revizuire a Directivei privind plasticul de unică folosință ar putea oferi o a doua șansă prin interzicerea plasticului din interiorul acestora.

Organizația Mondială a Sănătății susține, de asemenea, interzicerea sau eliminarea treptată a filtrelor, afirmând că acestea nu aduc niciun beneficiu pentru sănătate.

„Filtrul de țigară este cel mai des aruncat obiect, conține plastic, provoacă poluare toxică a mediului și generează costuri enorme pentru municipalități și societate. În plus, filtrul nu face fumatul mai puțin nociv”, a declarat liderul campaniei, Karl Beerenfenger, de la ONG-ul olandez Fair Resource Foundation.

„Este un produs înșelător, una dintre cele mai mari fraude din istoria recentă. Filtrul de țigară nu ar fi trebuit introdus niciodată.”

„Nu există țigări sigure”

Companiile producătoare de tutun susțin însă că filtrele au un rol benefic pentru sănătate.

„Nu există țigări sigure, fie că au filtru sau nu”, a declarat Nathan Jones, șeful departamentului de strategie de reglementare al UE din cadrul British American Tobacco.

„Însă cercetările arată că filtrele contribuie la reducerea expunerii la anumite substanțe toxice și ne ajută să respectăm legislația UE care reglementează emisiile țigărilor. Dacă ar exista o alternativă viabilă și scalabilă, am folosi-o, dar nu există”, adaugă acesta.

Cel mai mare poluator

La Haga, costurile anuale de curățare a deșeurilor reprezentate de mucuri de țigară sunt estimate la aproximativ 2 milioane de euro, potrivit viceprimarului orașului, Isabelle Broeders.

„Din perspectiva noastră, evaluarea Directivei privind produsele din tutun reprezintă o oportunitate importantă de a interzice filtrele de țigară. Susținem interzicerea tuturor filtrelor de țigară, indiferent de materialul utilizat”, a declarat Broeders pentru Politico.

Majoritatea filtrelor de țigări sunt fabricate din acetat de celuloză, un tip de plastic pe bază de plante care nu se descompune ușor. Există alternative biodegradabile, dar acestea nu sunt utilizate pe scară largă. Producătorii au insistat ca acetatul de celuloză să fie clasificat ca produs durabil și biodegradabil și să fie scutit de la aplicarea Directivei privind plasticul de unică folosință.

Însă atât Bruxelles, cât și Haga sunt convinse că doar interzicerea plasticului din interiorul filtrului nu ar fi suficientă.

„Permiterea alternativelor non-plastic creează o lacună periculoasă: producătorii ar putea introduce noi materiale care să ocolească definițiile tehnice ale plasticului, rămânând însă practic la fel de nocive, persistente în mediu și dăunătoare pentru igiena publică”, a afirmat Abdelmoumen.

Yogi Hendlin, filosof al mediului și cercetător în domeniul sănătății publice la Universitatea Erasmus din Rotterdam, a afirmat că filtrele sunt o „proteză la capătul țigării” despre care oamenii cred că filtrează „cele mai nocive componente ale fumului”. „Însă filtrul în sine nu oferă absolut niciun beneficiu pentru sănătate”, a spus el, ba chiar s-a demonstrat că acesta crește riscul de cancer pulmonar.

„Nu filtrează niciuna dintre substanțele care provoacă cancer și nici măcar nu are un efect semnificativ în ceea ce privește filtrarea. Este, practic, o schimbare cosmetică de culoare care îți induce în eroare mintea, făcându-te să crezi că ești mai în siguranță decât ești de fapt”, a explicat expertul.

Editor : C.L.B.

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