Maria Corina Machado revine în țară după aproape un an în exil. Ce planuri are lidera opoziției venezuelene

Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, s-a întors în această țară sud-americană după aproape un an petrecut în străinătate, a anunțat ea duminică pe rețelele sociale, potrivit Reuters.

„Sunt aici. Alături de voi toți”, a scris Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, pe rețelele sociale duminică dimineața.

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Echipa de presă a lui Machado a publicat imagini cu ea în statul Lara, din centrul-vestul țării, în Plaza del Pueblo de Santa Rosa, unde Machado a apărut la o biserică.

Întoarcerea ei tensionează relația cu administrația Trump

Chestiunea întoarcerii sale a tensionat relația cu administrația Trump din SUA, pe care ea a încercat să o cultive ca aliat încă dinainte ca aceasta să-l înlăture pe președintele Nicolas Maduro de la putere în ianuarie.

Președintele Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru președinta interimară Delcy Rodriguez, fosta adjunctă a lui Maduro, și a salutat acordurile privind producția de petrol și alte inițiative de afaceri ale companiilor americane în țara sud-americană. Trump a declarat în septembrie că este prea devreme pentru a lua în considerare organizarea unor alegeri democratice în Venezuela.

Vorbind duminică la Casa Albă, Trump a afirmat că nu știe nimic despre întoarcerea lui Machado în Venezuela și a sugerat că SUA vor continua să o susțină pe Rodriguez.

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„Este o femeie foarte drăguță”, a spus el, referindu-se la Machado. „Dar ne descurcăm foarte bine în Venezuela.”

Într-un interviu acordat duminică postului Fox News, Trump a mai afirmat că SUA dețin „controlul total asupra Venezuelei”.

„Suntem foarte corecți”, a spus el. „Dar extragem milioane de barili de petrol pe săptămână.”

Nici Casa Albă, nici Ministerul Comunicațiilor din Venezuela – care gestionează toate solicitările de presă în numele guvernului – nu au răspuns imediat la cererile de comentarii privind întoarcerea lui Machado.

Machado vrea să obțină o dată pentru alegeri libere

Machado intenționează să se întâlnească cu victimele cutremurelor mortale care au lovit Venezuela în iunie, precum și cu familiile prizonierilor politici, cu reprezentanții comunității internaționale și cu diverși lideri ai mișcării democratice din Venezuela, a declarat pentru Reuters David Smolansky, principalul său consilier pe probleme de afaceri externe.

„Ea va depune eforturi proactive pentru stabilirea unei date pentru alegeri libere și corecte”, a adăugat el.

Companiile energetice internaționale s-au angajat luna trecută să-și extindă proiectele în țară, în cadrul unei ceremonii de semnare prezidate de Rodriguez și de secretarul american al Energiei, Chris Wright.

Machado a afirmat că doar un „guvern serios și democratic” poate asigura stabilitatea de care au nevoie investitorii. În luna iunie, ea a declarat că va face tot ce este necesar pentru a se întoarce acasă și a-i ajuta pe supraviețuitorii celor două cutremure devastatoare care au avut loc în acea lună, soldate cu cel puțin 6.500 de morți și mii de dispăruți.

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Machado a plecat în secret pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace

Machado a fost împiedicată de guvernul lui Maduro să părăsească Venezuela, dar a plecat în secret la sfârșitul anului 2025 pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace, după ce a petrecut mai mult de un an trăind în mare parte ascunsă.

Dorința ei de a se întoarce a provocat tensiuni la Washington, oficialii americani cerându-i să-și amâne călătoria, a raportat Reuters în iunie.

Machado nu a dezvăluit mai multe detalii despre locația sa actuală sau despre modul în care s-a întors.

O facțiune a opoziției și a guvernului interimar a ținut în această lună cea mai recentă rundă de negocieri, care vizează, printre alte obiective, reorganizarea Curții Supreme și a Consiliului Electoral, în perspectiva unor eventuale alegeri. Mișcarea politică a lui Machado nu este inclusă în aceste discuții.

Edmundo Gonzalez, un fost candidat la președinție din partea mișcării lui Machado, care locuiește în Spania, a confirmat întoarcerea acesteia într-o postare proprie și a declarat că se va alătura în curând acesteia.

Editor : Ana Petrescu