„NATO şi Uniunea Europeană, care caută sursa agresiunii pe continentul european, trebuie să se uite în oglindă pentru a o vedea”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, pentru TASS, în urma atacului cu drone ucrainene în Yalta şi în alte zone din Crimeea.

„Un alt act de terorism al regimului de la Kiev. Toate ţările NATO şi UE, care caută sursa agresiunii pe continentul european, trebuie să se uite în oglindă pentru a o vedea. Ele sunt pulsul destabilizării şi al răspândirii terorismului în Europa, sponsorizând regimul de la Kiev şi furnizându-i arme”, a afirmat Zaharova.

Anterior, Ministerul Apărării rus a informat că duminică, în jurul orei 19:30 a Moscovei [16:00 GMT], Ucraina a efectuat un atac asupra unei staţiuni din Crimeea, unde nu există instalaţii militare. În atac au fost utilizate drone echipate cu focoase explozive.

Liderul din Crimeea, Serghei Aksionov, a informat că în oraşul Foros, situat lângă graniţa cu Sevastopol, mai multe clădiri ale sanatoriului Foros şi o clădire şcolară au fost avariate în urma atacurilor cu drone. Trei persoane au murit şi alte 16 au fost rănite.

