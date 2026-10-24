Live TV

Maria Zaharova îi cere Giorgiei Meloni „să-l asculte pe Al Bano” privind relația Italiei cu Rusia

Data actualizării: Data publicării:
giorgia meloni
Giorgia Meloni. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

„Giorgia Meloni să-l asculte pe Al Bano, care cere redeschiderea porţilor Italiei pentru Rusia.” Afirmaţia îi aparţine Mariei Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, într-o postare pe Telegram, în care distribuie un interviu acordat de cântăreţ editurii Sandro Teti şi publicat pe YouTube pe 21 octombrie.

„Celebrul şi îndrăgitul cântăreţ italian Al Bano, foarte cunoscut şi iubit în ţara noastră, i-a adresat un apel public, foarte sincer şi emoţionant, prim-ministrului Italiei, Giorgia Meloni”, afirmă Zaharova, potrivit News.ro.

„Subliniind legăturile istorice şi culturale profunde dintre ţările noastre, acesta i-a cerut cu multă emoţie prim-ministrului italian să înceteze impunerea de sancţiuni împotriva Rusiei, să redeschidă porţile Italiei pentru Rusia şi să înceapă, în sfârşit, să lucreze concret pentru obţinerea unei păci durabile în Ucraina.

Dar oare vocea sa va fi auzită la Roma? Judecând după evenimentele recente, autorităţile italiene par să aibă dificultăţi serioase în a accepta vocile care se abat de la discursul politic dominant”, continuă postarea Mariei Zaharova.

„Tinerii italieni protestează: se caută o pistă rusească. Cetăţenii italieni îşi exprimă nemulţumirea: se suspectează o influenţă străină”, observă ea, întrebându-se ironic dacă „următoarea ţintă a anchetelor serviciilor secrete italiene va fi Al Bano”.

Adresându-se prim-ministrului în interviul său, Al Bano afirmase că Rusia este o ţară „care ne iubeşte” şi că „are multă sevă italiană”, întrebându-se: „De ce să impunem sancţiuni Rusiei? Să-i oferim Rusiei acţiuni, să-i oferim flori Rusiei. Să facem în aşa fel încât acest război blestemat să înceteze.”

El a adăugat: „Dragă Giorgia, ţin mult la tine. Aş ţine şi mai mult la tine dacă am redeschide porţile pentru Rusia. Eu sunt un om al păcii.”

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
1
Planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: Kievul aderă la UE și Rusia s-ar alege...
femeie care se uita la un peisaj de toamnă cu ceață
2
Vremea se schimbă la început de noiembrie. Ce anunță meteorologii pentru următoarele...
calin georgescu curtea de apel bucuresti
3
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a...
natalia intotero - elena mateescu
4
Natalia Intotero, în vizită la ANM după dezvăluirile privind achizițiile instituției...
loto numere
5
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat și unde s-a jucat biletul norocos
Dan Alexa: ”E `cancer`!”. A refuzat 500.000 € fără să stea pe gânduri
Digi Sport
Dan Alexa: ”E `cancer`!”. A refuzat 500.000 € fără să stea pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt al MAE rus.
Moscova amenință cu represalii după ce Chișinăul a expulzat un diplomat rus
Massoud Pezeshkian
Preşedintele iranian merge la Moscova și se va întâlni cu Putin. Ce subiecte vor discuta cei doi lideri 
profimedia-1140948918
„Iarna nemulțumirii”: Europa, prinsă între criza economică și furia socială. Alegerile care ar putea schimba echilibrul politic
Mihail Gorbaciov și Donald Trump
Fascinația lui Donald Trump pentru Rusia durează de aproape 40 de ani. Ce s-a întâmplat după prima sa vizită la Moscova, în 1987
Schimb impresionant de prizonieri de război între Rusia și Ucraina
Schimb impresionant de prizonieri de război între Rusia și Ucraina. Zelenski: „Îi ținem minte pe toți și îi căutăm”
Recomandările redacţiei
Ședință de lucru la Palatul Victoria.
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are...
Paris, France - October 24 2026: protesters marching towards port d’Italie for the October 24 protests in Paris
Proteste violente în Franța: 135 de persoane au fost reținute...
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan spune că reforma administraţiei trebuie să ţină cont de...
bloc evacuat
Oamenii evacuați din blocul fisurat din Capitală se pot întoarce în...
Ultimele știri
Proteste violente în Albania: Poliția a folosit gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc la Tirana
Capul „cârtiței” care va săpa tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu – Piteşti a ajuns la destinație. „Drumul nu a fost deloc ușor”
Un avion francez de patrulare maritimă a fost mobilizat pentru a contribui la securitate în Marea Neagră
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pentru care viața devine mai ușoară din 25 octombrie. Luna în Taur le aduce liniște și succes
Cancan
Orgii cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea...
Fanatik.ro
FCSB – Rapid, echipele de start. Surprizele lui Reghecampf și Pancu. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
Dan Șucu – Gigi Becali 6-3. Acesta e scorul de la care pornește FCSB – Rapid
Adevărul
Salariile din privat cresc tot mai lent. Cât vor primi în plus angajații în 2027
Digieconomic
Pensia din două țări: când poți primi bani din România și din străinătate și cum se calculează vechimea în...
Digi FM
Jeremy Renner, cel mai mândru tată alături de fiica lui la Roma. Gestul plin de duioșie făcut de actorul din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: o prezentatoare TV celebră, forțată să demisioneze la 24 de ore de la promovare! ”Afară!”
Pro FM
Câte kilograme a luat Kelly Osbourne, după ce a slăbit drastic în ultimul an: „Am fost la pământ după moartea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
După o absenţă de 14 ani, Tom Hanks revine pe Broadway cu un rol principal în „This World of Tomorrow”
Adevarul
Povestea lui Viorel Păunescu, de la spectacolele de cabaret din comunism la imperiul hotelier și conducerea...
Newsweek
Un pensionar a câștigat procesul cu Casa de Pensii. Anii lucrați în grupa a II-a trebuie recunoscuți
Digi FM
Schimbarea orei în octombrie 2026. Ce au descoperit cercetătorii despre efectele asupra somnului și sănătății
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
Greșeala pe care multe persoane o fac când își ceartă câinele. Avertismentul cercetătorilor
Film Now
John Goodman a slăbit 90 de kilograme, dar transformarea a venit cu probleme neașteptate de sănătate. Ce a...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...