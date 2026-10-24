„Giorgia Meloni să-l asculte pe Al Bano, care cere redeschiderea porţilor Italiei pentru Rusia.” Afirmaţia îi aparţine Mariei Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, într-o postare pe Telegram, în care distribuie un interviu acordat de cântăreţ editurii Sandro Teti şi publicat pe YouTube pe 21 octombrie.

„Celebrul şi îndrăgitul cântăreţ italian Al Bano, foarte cunoscut şi iubit în ţara noastră, i-a adresat un apel public, foarte sincer şi emoţionant, prim-ministrului Italiei, Giorgia Meloni”, afirmă Zaharova, potrivit News.ro.

„Subliniind legăturile istorice şi culturale profunde dintre ţările noastre, acesta i-a cerut cu multă emoţie prim-ministrului italian să înceteze impunerea de sancţiuni împotriva Rusiei, să redeschidă porţile Italiei pentru Rusia şi să înceapă, în sfârşit, să lucreze concret pentru obţinerea unei păci durabile în Ucraina.

Dar oare vocea sa va fi auzită la Roma? Judecând după evenimentele recente, autorităţile italiene par să aibă dificultăţi serioase în a accepta vocile care se abat de la discursul politic dominant”, continuă postarea Mariei Zaharova.

„Tinerii italieni protestează: se caută o pistă rusească. Cetăţenii italieni îşi exprimă nemulţumirea: se suspectează o influenţă străină”, observă ea, întrebându-se ironic dacă „următoarea ţintă a anchetelor serviciilor secrete italiene va fi Al Bano”.

Adresându-se prim-ministrului în interviul său, Al Bano afirmase că Rusia este o ţară „care ne iubeşte” şi că „are multă sevă italiană”, întrebându-se: „De ce să impunem sancţiuni Rusiei? Să-i oferim Rusiei acţiuni, să-i oferim flori Rusiei. Să facem în aşa fel încât acest război blestemat să înceteze.”

El a adăugat: „Dragă Giorgia, ţin mult la tine. Aş ţine şi mai mult la tine dacă am redeschide porţile pentru Rusia. Eu sunt un om al păcii.”

Editor : C.L.B.