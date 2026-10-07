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Maricarmen, femeia de 87 de ani a cărei evacuare din locuință a dus la proteste și alegeri anticipate în Spania, a murit

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Demonstration In Support Of The Maricarmen Housing Decree Barcelona, Spain, Turin - 28 Sep 2026
Foto: Profimedia
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Maricarmen Abascal, pensionara a cărei evacuare din locuința în care trăise aproape toată viața a declanșat proteste în toată Spania, a murit miercuri, a anunțat Sindicatul Chiriașilor din Madrid, citat de BBC. Evacuarea ei a provocat o dispută politică ce a dus la alegeri anticipate în Spania.

Maricarmen Abascal, în vârstă de 87 de ani, a fost evacuată cu forța pe o targă din apartamentul în care a locuit mai bine de 70 de ani, în luna septembrie, pentru că nu și-a mai putut permite să plătească chiria mărită de noul proprietar.

Compania care deținea apartamentul i-a oferit ulterior posibilitatea de a reveni pentru o chirie mai mică, însă femeia nu a mai apucat să semneze contractul, fiind internată în spital.

„Regretăm să vă anunțăm că Maricarmen a încetat din viață astăzi”, a anunțat Sindicatul Chiriașilor din Madrid într-un comunicat, adăugând că situația ei a marcat „un punct de cotitură în istoria țării”.

Abascal a devenit un simbol al crizei locuințelor din Spania în urma evacuării sale. Protestele stârnite de evacuarea ei au dus la o reformă a locuirii propusă de guvern, care nu a primit însă votul Parlamentului de la Madrid.

Mii de protestatari au ieșit în stradă în toată țara și au cerut protecție sporită pentru chiriași, după ce guvernul nu a reușit să-și treagă legislația prin Parlament.

În urma acestui eșec, premierul Pedro Sanchez a anunțat organizarea alegerilor anticipate pe 29 noiembrie.

„A sosit momentul ca poporul spaniol să decidă ce viitor își dorește pentru sine și pentru țara sa”, a spus el.

Legislația prezentată vineri în Congres a fost împărțită în două decrete distincte. Primul decret prevedea suspendarea evacuărilor chiriașilor vulnerabili până în 2030, prelungirea cu doi ani a contractelor de închiriere care urmau să expire înainte de 2028, majorarea impozitelor pentru apartamentele destinate turiștilor și restricționarea achiziționării de proprietăți rezidențiale de către așa-numitele „fonduri vultur”. Al doilea decret includea reînnoirea automată a contractelor de închiriere, o cerință majoră a multor reprezentanți ai stângii și ai Uniunii Chiriașilor.

Deputații au respins primul decret cu 178 de voturi la 172 și au votat împotriva celui de-al doilea cu 184 la 166.

Banca Spaniei estimează că țara are un deficit de 700.000 de locuințe, pe baza diferenței dintre cerere și numărul de locuințe nou construite. Prețurile locuințelor au crescut cu 12,2% în ultimul an, conform datelor pentru al doilea trimestru al anului 2026 furnizate de institutul național de statistică INE.

Deficitul de locuințe de închiriat a dus la o creștere a costurilor cu 8,5% în 2025, potrivit firmei imobiliare Idealista, Madridul înregistrând singur o creștere a chiriilor de 9,7%. Aceasta a precizat că Barcelona și Madrid sunt cele mai scumpe orașe din Spania pentru închirierea unei locuințe, cu 23,80 euro pe metru pătrat, respectiv 22,70 euro pe metru pătrat.

Editor : M.B.

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