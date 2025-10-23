Live TV

Marile companii petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de petrol rusesc din cauza sancțiunilor

Data publicării:
Petrol Rusia
Petrol Rusia. Foto: Profimedia

Marile companii petroliere de stat chineze au suspendat achizițiile de petrol rusesc transportat pe mare după ce Statele Unite au impus sancțiuni asupra Rosneft și Lukoil, cele mai mari companii petroliere din Rusia, au declarat joi mai multe surse comerciale, relatează Reuters în exclusivitate.

Măsura vine în contextul în care rafinăriile din India, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc transportat pe mare, sunt pregătite să reducă drastic importurile de țiței din Rusia, pentru a se conforma sancțiunilor impuse de SUA în urma invaziei Kremlinului din Ucraina.

Scăderea bruscă a cererii de petrol din partea celor mai mari doi clienți ai Rusiei va pune presiune pe veniturile Moscovei din petrol și va obliga principalii importatori mondiali să caute surse alternative de aprovizionare, ceea ce va duce la creșterea prețurilor la nivel global.

Companiile petroliere naționale chineze PetroChina (601857.SS), Sinopec, CNOOC și Zhenhua Oil se vor abține de la tranzacționarea petrolului rusesc transportat pe mare, cel puțin pe termen scurt, din cauza îngrijorării legate de sancțiuni, au declarat sursele.

În timp ce China importă aproximativ 1,4 milioane de barili de petrol rusesc pe zi pe mare, cea mai mare parte este cumpărată de rafinării independente, inclusiv de mici operatori cunoscuți sub numele de „teapots”, deși estimările privind achizițiile rafinăriilor de stat variază foarte mult.

Vortexa Analytics a estimat achizițiile de petrol rusesc de către companiile de stat chineze la sub 250.000 de barili pe zi pentru primele nouă luni ale anului 2025, în timp ce firma de consultanță Energy Aspects le-a estimat la 500.000 de barili pe zi.

Unipec, divizia comercială a Sinopec (600028.SS), a încetat să mai cumpere petrol rusesc săptămâna trecută, după ce Marea Britanie a desemnat Rosneft și Lukoil, precum și navele flotei fantomă și entitățile chineze, inclusiv o importantă rafinărie chineză, au declarat două surse comerciale.

Rosneft și Lukoil vând cea mai mare parte a petrolului lor către China prin intermediari, în loc să tranzacționeze direct cu cumpărătorii, au declarat comercianții.

În același timp, rafinăriile independente vor suspenda probabil achizițiile pentru a evalua impactul sancțiunilor, dar vor continua să cumpere petrol rusesc, au declarat mai mulți comercianți.

China importă, de asemenea, aproximativ 900.000 de barili pe zi de petrol rusesc prin conducte, toate fiind destinate PetroChina, care, potrivit mai multor comercianți, ar fi puțin afectată de sancțiuni.

India și China se vor orienta probabil către alte surse de aprovizionare, ceea ce va determina creșterea prețurilor petrolului nesancționat din Orientul Mijlociu, Africa și America Latină, au afirmat comercianții.

 

 

 

 

 

 

