Live TV

Marina franceză a reținut în Marea Mediterană un petrolier suspectat că ar aparține flotei fantomă a Rusiei

Data actualizării: Data publicării:
Nava Deyna, suspectă, reținută de francezi.
Nava Deyna, suspectă, reținută de francezi. Foto: Profimedia
Din articol
Un cargobot care transporta petrol, Deyna, care arbora pavilionul Mozambicului și provenea din Murmansk, Rusia, a fost interceptat vineri de marina franceză în vestul Mării Mediterane. Se suspectează că face parte din flota fantomă a Rusiei, a anunțat prefectura maritimă într-un comunicat citat de Le Monde.

O operațiune de control menită să verifice legalitatea pavilionului a confirmat suspiciunile militarilor, care au sesizat procurorul Republicii din Marsilia, a precizat prefectura maritimă. Nava va fi escortată la ancoraj pentru continuarea verificărilor.

Este vorba despre al treilea petrolier presupus a face parte din flota fantomă rusă – care permite Moscovei să ocolească sancțiunile legate de războiul din Ucraina – interceptat de Franța.

„Războiul din Iran nu va determina Franța să renunțe la sprijinul acordat Ucrainei”, afirmă Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a salutat vineri reținerea unui nou petrolier aparținând „flotei fantomă” ruse, care urmărea să eludeze sancțiunile internaționale în contextul conflictului din Ucraina.

„Războiul din Iran nu va abate Franța de la sprijinul acordat Ucrainei, unde războiul de agresiune al Rusiei continuă”, a scris el pe X după reținerea în Marea Mediterană de către marina franceză a navei Deyna, un petrolier care arbora pavilionul Mozambicului și provenea din Murmansk, Rusia.

„Aceste nave care eludează sancțiunile internaționale și încalcă dreptul maritim sunt profitori de război. Ele caută să obțină profituri și finanțează efortul de război al Rusiei. Nu vom permite acest lucru”, a adăugat el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Femeie Moscova
1
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
2
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
3
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
beirut
4
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
donald trump
5
Casa Albă: Trump suspendă restricțiile pentru transportul petrolului în SUA, pe fondul...
Primii prinși și executați în Iran! Un tânăr de 19 ani a fost spânzurat în public
Digi Sport
Primii prinși și executați în Iran! Un tânăr de 19 ani a fost spânzurat în public
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
U.S. Air Force A-10 Thunderbolt II Fighter Aircraft Refuel During Operation Epic Fury
SUA lansează o ofensivă pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz: Avioane de luptă și elicoptere vânează drone și nave militare iraniene
Giorgia Meloni, premierul Italiei.
Giorgia Meloni: Europa a „dormit” într-o „lume poleită”, dependentă de SUA, Rusia și China
Boeing KC135 Stratotanker. Foto Profimedia
Cum s-a desfășurat prima misiune a avioanelor SUA staționate la București
Brüssel, Belgien, 19.03.2026: Europa-Gebäude: EU-Gipfel: Die Staats- und Regierungschefs beim Familienfoto *** Brussels,
UE solicită redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ce spun europenii despre atacurile asupra instalaţiilor energetice şi de alimentare cu apă
trump si netanyahu
Între Donald Trump și Benjamin Netanyahu ar putea apărea foarte curând o „ruptură”. „Israelul nu se teme de haos” (Axios)
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARLAMENT - PLEN REUNIT - 1 OCT 2024
Bugetul de stat pentru anul 2026 a fost adoptat de Parlament...
ID336408_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
AUR va contesta la CCR legea bugetului de stat pentru 2026. George...
E.S Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului_
Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului la București: „Dacă America va...
Ce spune Sorin Grindeanu despre ieșirea PSD de la guvernare, după ce...
Ultimele știri
Cutremur în armata Venezuelei: Delcy Rodriguez înlocuiește conducerea militară după căderea lui Maduro
Alimentele s-ar putea scumpi cu până la 10% până la finalul anului. Pâinea, lactatele și mezelurile, cele mai afectate
Bolojan, după adoptarea bugetului pe 2026: „Nimeni nu va putea arunca la coş efortul românilor din ultimele luni”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Corsetele decoltate și strânse pe corp sunt atuul ei vestimentar. Sofia Vergara, senzuală și sigură pe ea, în...
Cancan
Pensionarii care vor primi 1.000 de lei în plus de la stat. Cine se încadrează
Fanatik.ro
Filmul de pe Netflix pe care trebuie să-l vadă neapărat și Mircea Lucescu. E în topul lunii martie și i-ar...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Pavlo Isenko, pierdere grea pentru Universitatea Craiova! Cât lipseşte portarul ucrainean după accidentarea...
Adevărul
Ce pensie vor primi cei care au avut toată viața salariul minim
Playtech
Ce rol are cifra 5 de la bancomat. De ce trebuie să fii atent la această tastă de fiecare dată când scoţi bani
Digi FM
Audio: „Veniți cu produsul în cutie, vi-l schimbăm." Povestea studentului care a returnat un hamster mort
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cu ce se ocupă acum arbitra suspendată pe viață din fotbal din cauza unui clip cu ea și un observator UEFA
Pro FM
Analia Selis, mărturisiri sfâșietoare la șapte ani de la divorțul de Răzvan Suma: „A fost cel mai negru...
Film Now
Robert Pattinson, de nerecunoscut cu sprâncenele decolorate și cu părul blond, în noile imagini din „Dune 3”
Adevarul
Ce se întâmplă în corpul tău după 30 de zile fără alcool? Explicațiile unui medic
Newsweek
S-a votat Bugetul. Parlamentul a decis care pensionari iau între 300 și 500 lei în plus la pensie de Paște
Digi FM
Vremea de Florii și Paște 2026: Prognoza oficială ANM pentru prima parte a lunii aprilie
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de vară 2026. Când se dau ceasurile înainte și care sunt țările care nu țin cont de această practică
Digi Animal World
Un oposum, descoperit printre jucăriile unui magazin de suveniruri dintr-un aeroport. „Un vizitator local cu...
Film Now
Chuck Norris, transportat de urgență la spital în Hawaii. Ce se știe despre starea legendarului actor de 86...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant