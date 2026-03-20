Marina franceză a reținut în Marea Mediterană un petrolier suspectat că ar aparține flotei fantomă a Rusiei

Un cargobot care transporta petrol, Deyna, care arbora pavilionul Mozambicului și provenea din Murmansk, Rusia, a fost interceptat vineri de marina franceză în vestul Mării Mediterane. Se suspectează că face parte din flota fantomă a Rusiei, a anunțat prefectura maritimă într-un comunicat citat de Le Monde.

O operațiune de control menită să verifice legalitatea pavilionului a confirmat suspiciunile militarilor, care au sesizat procurorul Republicii din Marsilia, a precizat prefectura maritimă. Nava va fi escortată la ancoraj pentru continuarea verificărilor.

Este vorba despre al treilea petrolier presupus a face parte din flota fantomă rusă – care permite Moscovei să ocolească sancțiunile legate de războiul din Ucraina – interceptat de Franța.

„Războiul din Iran nu va determina Franța să renunțe la sprijinul acordat Ucrainei”, afirmă Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a salutat vineri reținerea unui nou petrolier aparținând „flotei fantomă” ruse, care urmărea să eludeze sancțiunile internaționale în contextul conflictului din Ucraina.

„Războiul din Iran nu va abate Franța de la sprijinul acordat Ucrainei, unde războiul de agresiune al Rusiei continuă”, a scris el pe X după reținerea în Marea Mediterană de către marina franceză a navei Deyna, un petrolier care arbora pavilionul Mozambicului și provenea din Murmansk, Rusia.

„Aceste nave care eludează sancțiunile internaționale și încalcă dreptul maritim sunt profitori de război. Ele caută să obțină profituri și finanțează efortul de război al Rusiei. Nu vom permite acest lucru”, a adăugat el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : M.C