Marina iraniană susține că a interceptat o navă de război americană care încerca să traverseze Strâmtoarea Ormuz

Randare 3D a unei hărţi topografice a Strâmtorii Ormuz, Golful Persic.Foto: Getty Images

O navă de război americană, care „intenționa să tranziteze strâmtoarea Ormuz”, a fost ținta unor „focuri de avertisment” din partea marinei iraniene, ceea ce a determinat-o să „își schimbe imediat ruta”, a declarat marți dimineață comandantul adjunct al marinei Gărzii Revoluției, citat de agenția oficială de presă Fars.

Responsabilul iranian nu precizează momentul, vorbind despre un „incident recent” și despre „observarea anumitor comportamente provocatoare” ale navei americane de către forțele armate iraniene.

Pe 5 mai, Gărzile Revoluției promiseseră, într-un comunicat, o „reacție fermă” împotriva navelor care încearcă să traverseze strâmtoarea Ormuz altfel decât pe ruta impusă.

Teheranul a răspuns la propunerea SUA de a pune capăt războiului cu o propunere proprie, potrivit relatărilor presei iraniene, care include cererea de încetare a conflictului pe toate fronturile, inclusiv a invaziei israeliene în Liban.

Iranul dorește ca prima etapă a negocierilor să se concentreze pe încetarea ostilităților, precum și pe asigurarea „securității maritime” în Golful Persic și în Strâmtoarea Ormuz, înainte de a trece la negocieri secundare privind chestiuni mai ample, inclusiv programul nuclear al Teheranului și sprijinul acordat grupurilor proxy din Orientul Mijlociu.

„Răspunsul nostru se concentrează pe încetarea războiului în întreaga regiune, în special în Liban, și pe soluționarea divergențelor cu Washingtonul”, a declarat un oficial iranian pentru Al Jazeera.

Zeci de milioane de oameni ar putea fi amenințați de foamete și de înfometare dacă îngrășămintele nu vor fi lăsate să treacă în curând prin Strâmtoarea Ormuz, a declarat pentru agenția de știri AFP șeful unui grup de lucru al ONU înființat pentru a preveni o criză umanitară iminentă.

Aproximativ o treime dintre îngrășămintele mondiale trec în mod obișnuit prin această cale navigabilă din Golful Persic.

„Avem la dispoziție câteva săptămâni pentru a preveni ceea ce va fi probabil o criză umanitară de proporții”, a declarat Jorge Moreira da Silva, directorul executiv al Oficiului ONU pentru Servicii de Proiecte (UNOPS) și liderul grupului de lucru, într-un interviu acordat AFP.

 

CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus
