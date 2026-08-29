Marina Regală Britanică a urmărit 3 zile în apele teritoriale un distrugător al Rusiei care însoțea două nave cargo supuse sancțiunilor

Marina Regală Britanică a petrecut trei zile urmărind nave rusești în timp ce acestea traversau apele teritoriale ale Regatului Unit, relatează The Guardian.

Operațiunea „intensă” de 72 de ore a avut loc săptămâna trecută, fiind folosite radare pentru a monitoriza patru nave care și-au făcut drum din Marea Nordului până în Canalul Mânecii.

Vasele rusești au fost supravegheate de HMS Duncan, HMS St Albans și HMS Severn, cu sprijinul unui elicopter Merlin, au declarat oficialii.

Distrugătorul rus Admiral Levchenko a fost observat escortând către Dover navele cargo General Skobelev și Sparta, care se află sub sancțiuni.

Rusia și-a mobilizat în ultimul timp resursele militare, inclusiv fregata Neustrashimy, pentru a proteja transportul naval. Generalul Gwyn Jenkins a declarat că „nu este loc pentru resemnare”, în condițiile în care navele flotei fantomă continuă să reprezinte „un risc inacceptabil” pentru securitatea Regatului Unit.

„Alături de aliații noștri, această abordare obligă Moscova să reorienteze navele de război rusești de la scopul lor principal”, a spus el. „Asta pentru că Rusia știe că suntem pregătiți să acționăm din nou, dacă va fi necesar.”

Marina Regală a avertizat recent cu privire la intensificarea activității rusești în apele britanice. În iulie, aceasta a petrecut 21 de zile monitorizând navele Moscovei, o creștere cu 25% față de anul precedent. Oficialii afirmă că au observat în mod repetat nave de război în strâmtoarea Dover și în Marea Nordului.

Kremlinul a amenințat Regatul Unit

În iunie, pușcașii marini regali au sechestrat petrolierul rus Smyrtos, fiind pentru prima dată când trupele britanice au urcat direct la bordul unei nave din flota fantomă - una dintre cele peste 500 de vase sancționate de Regatul Unit.

Kremlinul a amenințat Regatul Unit după ce Andy Burnham a vizitat Kievul în această săptămână, în prima sa vizită externă în calitate de prim-ministru. În timpul călătoriei, Burnham a declarat că Regatul Unit va oferi Ucrainei sprijin militar, inclusiv planurile tehnice pentru componente ale rachetelor cu rază lungă de acțiune Scalp.

Deși oficialii occidentali au încercat să minimalizeze posibilitatea unui conflict direct între Rusia și NATO, Kremlinul a acuzat Regatul Unit și aliații săi că „se joacă cu focul” în ceea ce privește sprijinul lor continuu pentru Ucraina.

Andrei Fedorov, fost ministru adjunct de externe al Rusiei, a declarat că nu poate „exclude 100%” posibilitatea unor acțiuni „semi-militare” împotriva Marii Britanii drept ripostă, lansând ipoteza unui atac asupra fabricilor britanice de drone din „surse necunoscute”.

Editor : Liviu Cojan