Marina rusă face manevre militare în Marea Baltică, după ce Trump a anunțat că trimite două submarine nucleare în apropierea Rusiei

July Storm Naval Exercise In Murmansk Region
Exercițiu naval anti-submarin al flotei ruse în Marea Baltică, imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Forţele ruse au efectuat manevre în Marea Baltică, ce au inclus exerciţii pentru a respinge un atac subacvatic, a anunţat vineri Ministerul Apărării de la Moscova, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Unităţile de scafandri „au demonstrat abilităţi în detectarea şi capturarea unui grup de sabotori subacvatici, precum şi în utilizarea dronelor FPV (first person view) pentru a distruge ambarcaţiunile fără pilot ale unui inamic ipotetic”, a precizat ministerul.

Exerciţiile au avut ca scop parţial evaluarea unităţilor submarine de apărare împotriva sabotajelor, a adăugat ministerul rus.

A fost a doua oară în această lună când Rusia a organizat exerciţii navale cu o componentă antisubmarin, după ce preşedintele american Donald Trump a declarat la 1 august că a ordonat ca două submarine nucleare americane să ocupe poziţii mai aproape de Rusia.

În prima săptămână din august, marinele rusă şi chineză au exersat vânarea şi distrugerea unui submarin inamic în Marea Japoniei.

Ministerul Apărării a publicat o înregistrare video cu comandantul marinei ruse, amiralul Aleksandr Moiseiev, care inspectează manevrele din Marea Baltică ce au inclus şi un exerciţiu pentru protejarea unui aerodrom de atacurile dronelor inamice.

