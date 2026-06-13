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Marina SUA pregătește relocarea unuia dintre cele mai importante portavioane

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Nuclear-powered aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN-72) transits the South Pacific as part of Carrier Strike Group Nine, supporting the Fleet Response Plan and surge deployment operations under the Chief of Naval Operations.
Portavionul USS Abraham Lincoln. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia
Din articol
Amiral american de rang înalt: „Lincoln își va muta portul de origine” USS Abraham Lincoln este andocat în San Diego din 2020 Curiozități despre USS Abraham Lincoln
Marina SUA plănuiește o relocare surpriză a portavionului USS Abraham Lincoln. Un amiral a vorbit deja deschis despre posibila mutare din California la Washington. Conform relatărilor din presă, Marina SUA are în vedere mutarea  portului de origine al portavionului USS Abraham Lincoln din San Diego (California) la Bremerton, în statul Washington, scrie focus.de.

Dacă se va întâmpla acest lucru, doar două portavioane ar rămâne staționate în sudul Californiei – USS Theodore Roosevelt și USS Carl Vinson. Aceasta ar duce la o prezență militară mai slabă în partea de sud a Coastei de Vest a SUA.

Conform revistei Forbes și a publicației San Diego Union-Tribune , amiralul Daryl Caudle a comentat planurile în timpul unei vizite la baza navală Kitsap din Bremerton, pe 3 iunie. 

Amiral american de rang înalt: „Lincoln își va muta portul de origine”

„Reagan va rămâne aici și cred că Abraham Lincoln își va muta probabil și portul de origine aici”, ar fi spus el, citând presa locală. 

Caudle a justificat acest lucru prin divizarea necesară a portavioanelor între San Diego și baza navală Kitsap. La Bremerton, Washington, a anunțat desfășurarea unei alte nave de război. „Kennedy va fi, de asemenea, primul portavion din clasa Ford care va fi staționat permanent în această zonă.” 

USS Abraham Lincoln este andocat în San Diego din 2020

Portavionul USS Abraham Lincoln operează în prezent în Orientul Mijlociu ca parte a unui Grup de Atacuri al Portavionului. Nava a fost mutată din Norfolk, Virginia, la San Diego în 2020. De atunci, a devenit o priveliște familiară în Golful San Diego și la Stația Aeronavală North Island.

Conform relatărilor Forbes și ale altor publicații media, USS Theodore Roosevelt se pregătește în prezent pentru desfășurare. Detaliile nu sunt încă cunoscute.

Curiozități despre USS Abraham Lincoln

  • Lungime : aproximativ 333 de metri
  • Lățime (punte de zbor) : aproximativ 77 de metri
  • Deplasament : Peste 100.000 de tone
  • Echipaj : aproximativ 5000 până la 5680 de marinari și personal de zbor
  • Peste 20.000 de mese sunt pregătite zilnic, se coc între 600 și 800 de pâini și se consumă 13.000 de doze de băuturi.
  • Grupul de atac include: 90 de aeronave (F/A-18 Super Hornets, EA-18G Growler, E-2 Hawkeye, elicoptere MH-60 etc.), crucișătorul cu rachete ghidate USS Mobile Bay (CG-53) și distrugătoare din Escadrila de distrugătoare 21 (DESRON 21).

 

Editor : M.C

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