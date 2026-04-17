Marina SUA se angajează într-un joc mortal de-a v-ați ascunselea în Strâmtoarea Ormuz (Politico)

Marina SUA are o nouă misiune crucială în Strâmtoarea Ormuz: să găsească și să distrugă minele maritime iraniene înainte ca acestea să arunce economia globală într-un haos și mai mare, relatează Politico.

Amenințarea este reală: stocul Iranului de mii de mine. Deși a fost redus de campania americană-israeliană, nu a fost complet distrus. Iar serviciile de informații militare americane consideră că unele dintre aceste mine au fost deja amplasate în mare, a declarat sub protecția anonimatului un oficial american informat cu privire la această chestiune.

Simpla amenințare cu acte de violență din partea Iranului împotriva navelor comerciale a fost suficientă pentru a paraliza strâmtoarea, aruncând ulterior piețele energetice în haos. Dacă o mină ar avaria sau distruge o navă comercială, traficul petrolier ar fi redus și mai mult, sau s-ar opri cu totul, agravând criza energetică globală.

Peste o duzină de nave de război americane se află deja în regiune, iar altele sunt pe drum. Acestea au ca sarcină principală aplicarea blocadei impuse de președintele Donald Trump asupra transportului maritim iranian în și în jurul Golfului Persic.

Dar ele servesc și ca dragoare de mine, coordonând nave de suprafață, elicoptere și drone subacvatice într-o misiune periculoasă menită să distrugă acele arme greu de găsit înainte să explodeze.

Vânătoarea de mine este asemănată cu „a culege păpădii din curtea ta, pentru a-ți crea o potecă pe care să poți merge fără să calci pe păpădii”, a spus Steven Wills, ofițer de marină în rezervă la Centrul pentru Strategie Maritimă al Ligii Marinei Statelor Unite.

Dar este și ca și cum ai tunde gazonul, adaugă Willis, deoarece o zonă curățată într-o zi ar putea fi din nou minată relativ ușor de către mici ambarcațiuni iraniene, ceea ce face ca acest efort să fie unul de durată și fără sfârșit.

Vânătoarea de mine iraniene

Până în prezent, Marina nu a găsit nicio mină iraniană. Dar traficul pe căile navigabile s-a redus aproape la zero, deoarece operatorii comerciali rămân precauți, ceea ce face cu atât mai important ca armata SUA să demonstreze existența unor rute de trecere clare și sigure.

„Astăzi, am început procesul de stabilire a unei noi rute de trecere și vom împărtăși în curând această cale sigură cu industria maritimă pentru a încuraja libera circulație a comerțului”, a declarat amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM, în weekend.

Un recent exercițiu de război condus de Bryan Clark, un ofițer de marină în rezervă de la Institutul Hudson, a constatat că rutele de tranzit maritim ar putea fi probabil eliberate în câteva săptămâni folosind noi tehnologii desfășurate de navele de război americane.

„Și dacă nu este minat și doriți doar să construiți o rută de trecere sigură pe care să conduceți navele, acest lucru ar putea dura doar câteva zile”, a adăugat Clark.

Iranul este capabil să amplaseze mai multe tipuri de mine, inclusiv variante care se așează pe fundul mării și declanșează o încărcătură explozivă atunci când o navă trece deasupra lor. Unele sunt fixate cu lanțuri de fundul mării, în timp ce mina plutește chiar sub suprafață, iar altele se deplasează odată cu curenții.

Tehnologia americană a dronelor ar putea fi un avantaj cheie în vânătoarea acestor arme. Lansate de pe navele Marinei, dronele subacvatice Knifefish și Kingfish folosesc sonarul pentru a identifica dispozitivele de pe fundul oceanului sau care plutesc la suprafață.

„CENTCOM a făcut acest lucru suficient de mult încât probabil să aibă un set destul de bun de hărți de cartografiere a oceanului”, a spus Wills.

„Așadar, pot trimite un sistem fără pilot acolo, pot arunca o privire și pot spune: «Bine, asta arată diferit. Asta sugerează în mod evident că se întâmplă ceva»”, mai explică acesta.

Mai multe nave sunt în drum spre regiune pentru a ajuta la blocadă și la misiunea de combatere a minelor, conform datelor disponibile public și sistemelor de urmărire a navelor.

Două nave de luptă împotriva minelor din clasa Avenger, USS Chief și USS Pioneer, au părăsit Singapore vineri, îndreptându-se spre vest, către Orientul Mijlociu. Iar trei nave de luptă litorale cu baza în Bahrain, echipate cu pachete pentru misiuni de vânătoare de mine, care au fost retrase din Golf chiar înainte de atacurile inițiale din Iran, s-ar putea întoarce în curând în regiune.

Grupul amfibiu „Boxer” cu 2.200 de pușcași marini la bord se află în prezent în Pacific și se îndreaptă, de asemenea, spre Orientul Mijlociu. Odată cu sosirea acestor pușcași marini, numărul total al efectivelor aflate pe mare în regiune va ajunge la aproape 5.000.

În total, aceste noi sosiri vor ridica prezența americană în Orientul Mijlociu la peste 20 de nave, chiar dacă Trump a declarat marți pentru Fox News că războiul e „foarte aproape de final”.

