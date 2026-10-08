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Marinar al Marinei Regale britanice, acuzat că se pregătea să spioneze pentru Rusia. Inculpat conform legii privind securitatea

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Teddy Young, în instanță. Foto: Profimedia
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Din articol
Ce acuzații i se aduc Primul membru al forțelor armate inculpat în baza noii Legi privind securitatea națională

Un marinar subofițer din Marina Regală, acuzat că se pregătea să spioneze în favoarea Rusiei, a comparut joi în fața instanței. Teddy Young, specializat în informații militare, ar fi păstrat materiale din domeniul apărării și al serviciilor de informații ale Regatului Unit la care avea acces și ar fi făcut pregătiri pentru a divulga informații sensibile, relatează BBC.

Tânărul în vârstă de 24 de ani a comparut joi în fața Tribunalului Magistratului din Westminster, după ce a fost pus sub acuzare în temeiul Legii privind securitatea națională.

Ce acuzații i se aduc

Young ar fi păstrat materiale britanice din domeniul apărării și informațiilor la care avea acces și ar fi făcut pregătiri pentru divulgarea unor informații sensibile.

Conform informațiilor BBC, acuzațiile aduse lui Young includ traducerea unui mesaj în limba rusă și căutarea unui portal web care invita oamenii să transmită informații către Rusia.

Îmbrăcat într-un hanorac gri de la poliție, Young a luat cuvântul în fața instanței pentru a-și confirma numele, data nașterii și adresa din Clapham, lângă Bedford.

El este acuzat oficial de comportament care vizează divulgarea informațiilor protejate, precum și de obținerea, copierea, înregistrarea sau păstrarea informațiilor protejate, cu intenția ca acest comportament să aducă beneficii unei puteri străine.

Acuzațiile acoperă perioada cuprinsă între 26 noiembrie 2024 și 21 mai 2025.

„Acuzația este că, în timp ce își îndeplinea atribuțiile de soldat în cadrul serviciului de informații militare al Marinei Regale, având autorizație de securitate de nivel înalt și acces la sistemele de informații, Teddy Stanley Greenidge Young a accesat și a păstrat materiale sensibile privind apărarea și informațiile Regatului Unit și s-a angajat în activități care constituiau pregătirea pentru transmiterea de informații protejate către o putere străină”, a declarat Serviciul de Procuratură al Coroanei în fața instanței, într-un rezumat scris al acuzațiilor.

Poliția a precizat că presupusele infracțiuni nu au legătură cu incidentul recent de la baza aeriană RAF Fairford, în urma căruia mai multe persoane au fost reținute după semnalarea unor activități suspecte în apropierea bazei.

În total, șapte bărbați au fost reținuți și ulterior eliberați pe cauțiune în legătură cu acel incident, investigat de poliția antiteroristă.

Primul membru al forțelor armate inculpat în baza noii Legi privind securitatea națională

Teddy Young a fost arestat marți, la domiciliul său din comitatul Bedfordshire.

Tânărul este primul membru al forțelor armate inculpat în baza noii Legi privind securitatea națională, adoptată în 2023.

„Este vorba despre acuzații foarte grave formulate împotriva unui membru activ al forțelor armate. Pe măsură ce ancheta a avansat, am colaborat îndeaproape cu reprezentanții Ministerului Apărării pentru a ne asigura că pot fi luate măsurile necesare în vederea reducerii oricăror riscuri potențiale asociate acestui caz”, a declarat comandantul Helen Flanagan, șefa Poliției Antiteroriste din Londra.

Un purtător de cuvânt al Marinei Regale a confirmat că un militar a fost inculpat și a precizat că nu poate face alte comentarii cât timp procedurile judiciare sunt în desfășurare.

Judecătoarea Annabel Pilling a dispus menținerea lui Young în arest preventiv. Următoarea sa înfățișare este programată la tribunalul Old Bailey, pe 16 octombrie.

Editor : M.C

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